Norsk regissør: - Jeg kan være den første til å innrømme at det er fullstendig galskap å kaste seg ut i noe slikt

Hvert år settes det opp rundt 20 til 30 norske filmer på kino. De fleste av disse lanseres med støtte fra Norsk Filminstitutt. Men noen filmer produseres uten hjelp fra det offentlige.

Da er det ikke like lett å få filmen ut til publikum.

Filmet på Mallorca



En som kjenner til denne utfordringen, er Martin Sofiedal. Han regisserer den norske eventyrfilmen «Benjamin Falck og dødsdolken». Selv om han og resten av filmstaben har brukt mye tid og penger på filmen, er de ikke sikre på om den kommer på kino.

- Jeg kan være den første til å innrømme at det i utgangspunktet er fullstendig galskap å kaste seg ut i noe slikt: «La oss bare dra en måned til Mallorca og filme skattejaktfilm, hva kan gå galt?», sier regissøren.

Vi skrev om filmen første gang sommeren 2015. Da ba Sofiedal om hjelp til pengestøtte for å få gjennomført filminnspillingen - og stuntet ga resultater. Høsten 2015 reiste gjengen til Mallorca for å spille inn store deler av filmen.

- Det er kun med stor risiko man kan få stor gevinst. Hadde det vært enkelt, kunne alle gjort det. Jeg håper å bevise at det finnes andre måter å både lage film og få den ut til folket på, sier Sofiedal.

Ferdig innspilt



«Benjamin Falck og dødsdolken» handler om en skattejeger som lurer med seg kjæresten til Mallorca for å finne en fantastisk sjørøverskatt. Men skattejakten går selvsagt ikke like enkelt for seg som han håper.

Nå er filmen ferdig innspilt, og staben jobber intenst med å få vise den til hele landet. Første mål er å finne en distributør.

- Det går an å gå utenom distributør, men det er en betraktelig mer tung prosess, da man i teorien må selge inn filmen til enhver kinosjef, sier Sofiedal.

Distributørens oppgave er å sørge for at både kinoene og publikum hører om filmen og fristes til å se den. Skal filmen lanseres uten distributør, må filmskaperne selv stå for denne jobben - uten alle kontaktene og ressursene et distribusjonsselskap sitter på.

- Det kan også bli en kostbar affære uten noen sponsor i ryggen. En distributør kan hjelpe til med alt dette, og vi er nok avhengig av det, da den biten av prosessen er helt ny for oss, sier han.

Og det er ikke bare enkelt å lage film som nykommer:

- Vi opplever nok at vi ikke blir tatt like seriøst alle steder, ettersom vi har laget filmen utenfor det klassiske støttesystemet, sier han.

Fredrik Skogsrud har hovedrollen i Benjamin Falck og dødsdolken.

Vurderer streaming



De har også begynt å se på alternativer til kino.

- Det er for eksempel mye spennende som skjer med streaming om dagen, så vi er ikke redde for å utforske. Det viktigste for oss er å møte noen som tror på filmen like mye som oss, enten om den ender på kino eller andre kanaler, sier han.

For å finne en distributør, har de kontaktet en rekke personer i bransjen.

- Vi har laget en promo og et salgsdokument som gir et godt inntrykk av hva filmen er, som vi bruker til å selge inn. Men her gjelder også et godt kontaktnett, så man må bruke alle kontakter man har som kan sette deg i videre kontakt med de riktige menneskene. Det kan til tider føles som et spill, sier han.

Caroline Glomnes og Fredrik Skogsrud i Benjamin Falck og dødsdolken.

Viser fram filmen



Heldigvis finnes det løsninger. Sofiedal ønsker å skape oppmerksomhet rundt filmen, så det blir en film mange får høre om.

- Det vi gjør nå, er å få flest mulig folk til å se filmen slik den foreligger nå, både folk i og utenfor bransjen, rett og slett for å skape mest mulig blest rundt filmen. Jeg har mistet oversikt over hvor mange visninger vi har hatt, men responsen har vært utelukkende positiv. Og det er disse gode tilbakemeldingene som gjør at vi kjemper videre, sier han.

Filmer som «Paranormal Activity» og «Blair Witch Project» har hatt stor suksess med denne formen for markedsføring. Og Sofiedal vil ikke gi seg.

- Det handler bare om å få de rette folkene inn i et rom og vise filmen. Det er ikke noe hokus pokus her, det er utelukkende en blanding av stå-på-vilje og is i magen, og å fortsette til man treffer de rette, sier han.

Benjamin Falck og dødsdolken.

- Den blir bra



Det er de positive tilbakemeldingene som har motivert ham til å lage filmen.

- Folk digger at vi bare «gjorde det», og at vi faktisk har fått det til. Folk er fan av underdog-historier, om mennesker som går litt imot det mer klassiske og etablerte, det er David og Goliat, sier han.

Sofiedal var forberedt på at prosessen ikke kom til å bli enkel.

- Jeg visste på forhånd at den største utfordringen kom til å komme etter innspilling, men det er den usikkerheten som gjør ting spennende, fordi alt kan skje. Eneste jeg vet helt sikkert er at filmen kommer ut, og den blir bra, sier han.

Hamid Karimi som Erkan i Benjamin Falck og dødsdolken.