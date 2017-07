Norsk serie «skam»-roses i Danmark: - Norge har gjort det igjen

Mener «Unge Lovende» er like bra som «Skam».

«Norge har gjort det igjen! Ny, norsk serie er akkurat som «Skam» bare med folk i 10-årene», slik lyder Lucia Odooms anmeldelse av «Unge Lovende» i en av Danmarks største aviser, Politiken.

Skal fylle tomrommet etter «Skam»

«Hvis du sitter med et hull i hjertet etter at «Skam» sendte sin siste episode, så har jeg gode nyheter til deg», skriver hun, og legger til at man på danske TV 2 Play kan se de to første sesongene av serien.

Serien handler om tre jenter i 20-årene i Oslo som prøver å lykkes i hver sine kreative yrker, standupkomiker, forfatter og skuespiller.

Den gikk på NRK fra 2015 til 2016, og er skapt av Siri Seljeseth. Første sesong hadde premiere i fjor og ble umiddelbart en suksess. I snitt ble hver episode sett rundt 672.000 ganger.

TV-ANBEFALING: Den danske TV-anmelderen Lucia Oodom anbefaler danskene å se «Unge Lovende».

Egentlig drømte Seljeseth om å slå seg opp som standupkomiker i Los Angeles, men ble nektet visum. Da måtte hun bli i Oslo, noe hun mente var «passe patetisk» for en med hodet fullt av drømmer, men som begynner å bli for gammel til å være ung og lovende lenger.

Blir en tredje sesong

Seljeseth inkluderte to venner som var iferd med å lide samme skjebne, Gine Cornelia Pedersen og Alexandra Gjerpen, og dette ble det TV av. De tre karakterene er altså basert på deres virkelige liv – men ikke helt. I januar ble det bekreftet at det blir en tredje sesong.

Sammen med Gine Cornelia Pedersen og Alexandra Gjerpen spiller Seljeseth også hovedrollene.

Serien er skapt av Monster Scripted, og fikk Gullrute for «Beste manus TV-drama» i 2016.





