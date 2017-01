Norsk sølv i kokke-VM

ANNONSE

Christopher W. Davidsen fra Stavanger forsvarte Norges ære med glans i kokke-VM i Lyon i Frankrike. Onsdag kom dommen. Det ble sølv på Norge.

USA tok gullet. Island tok bronseplass.

I forkant hadde publikum varmet opp med taktfast islandsk vulkan-klapping, slik vi hørte det under fotball-EM.

Norge har tidligere vunnet fem gull, to sølv, to bronse og i tillegg to priser for beste fisk i konkurransen.

Davidsen hadde med seg trener Gunnar Hvarnes og commis (assistent) Håvard Werkland. Teamet startet konkurransen klokken 9.40 tirsdag og avsluttet ved 15-tiden.

24 kokker deltar i Bocuse d'Or, verdens mest prestisjefylte og vanskeligste kokkekonkurranse. Tolv kokker var i ilden tirsdag og de siste tolv onsdag.

Norske Christopher W. Davidsen i full konsentrasjon under konkurransen tirsdag.

Fakta: Bocuse d'Or

Verdens mest prestisjefylte konkurranse i individuell kokkekunst, omtalt som uoffisielt kokke-VM.

Oppkalt etter den franske kokken Paul Bocuse, som arrangerte den første konkurransen i Lyon i 1987 i Lyon.

Arrangeres annethvert år.

De 24 deltakerne plukkes ut gjennom tre regionale konkurranser i Europa, Latin-Amerika og Asia/Stillehavet.

Norge har vunnet fem gull, to sølv, to bronse og to priser for beste fisk. Norge rangeres dermed som nest beste land i verden, etter Frankrike, som har fått sju gull.

De tidligere norske vinnerne er Ørjan Johannessen, Geir Skeie, Charles Tjessem, Terje Ness og Bent Stiansen. (©NTB)

Den første Bocuse d'Or-konkurransen ble arrangert for 30 år siden. Årets fatrett er Bresse-kylling og skalldyr, en tolkning av en berømt lokal oppskrift og en hyllest for å feire byen og konkurransens far, Paul Bocuse.

Nytt av året var at tallerkenretten skulle være hundre prosent vegetabilsk, med mål å fornye konkurransen og utfordre kokkenes kreativitet. Vanligvis består tallerkenretten av fisk. Davidsen valgte å satse på en vegansk rett som blant annet består av jordskokk.

Christopher W. Davidsen i sving på kjøkkenet under konkurransen.

