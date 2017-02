Norske kjendiskvinner:  - Kvinner blir fort til hore, bitch eller kjerring

ANNONSE

- Jeg syns det er kjempebra at Lola Kirke går på rød løper med hår under armene. Det viser også at det ikke bare er såkalte radiss-damer man ser utfordre kvinneidealet, sier Sigrid Bonde Tusvik (36) til Nettavisen.

Lola Kirke ble truet på livet etter at hun gikk på rød løper med hår under armene under Golden Globe-utdelingen i Hollywood.

Bonde Tusvik er en kvinne som tør å snakke høyt og mene mye, og hun syns det er viktig at noen tør å utfordre dagens kvinneideal. For tiden driver hun podcasten «Tusvik og Tønne».

- Det som er utrolig er at mange må trøste seg med at hun tross alt er pen og har hår under armene. Jeg tror forresten også at Sophie Elise kommer dit. Neste gang hun går på rød løper er det kanskje med hår under armene og restylanen på snei.

- Hadde hun fått like mye tyn om hun var en mann?



Listen er lang for når kvinner provoserer. At hår under armene fortsatt vekker så sterke reaksjoner at Hollywood-skuespiller Lola Kirke ble drapstruet etter Golden Globe utdelingen i 2017, sier sitt.

Tenk at en muskuløs kvinne tar seg den frihet å gå i stroppeløs kjole, kommenterer Henriette Steenstrup.

Sjikanerende kommentarer kommer også raskt når kvinner mener mye eller snakker høyt i offentligheten. Nettavisen-blogger Linn Wisnes Rosenborg er en av mange kvinner som har fått sin dose.

- Jeg får sjikanerende kommentarer på omtrent alle innlegg jeg skriver, uansett tema. Da jeg skrev et innlegg om en festival jeg var på, fikk jeg høre i kommentarfeltet at jeg var hore, ludder, overgriper og pedofil, sa hun i et tidligere intervju med Nettavisen.

- Jeg tror det fins rundt 40 ulike skjellsord for en kvinne og en kvinnekropp som eldes. Kvinner blir fort hore, bitch og kjerring, sier Dora Thorhallsdottir.

- Hadde Sylvi Listhaug fått like mye tyn dersom hun var en mann? spør Sigrid Bonde Tusvik. For kvinner som ikke er «kvinnelige nok» er raskt provoserende de også.

Vi tok en prat med tre sterke kvinner, som alle har markert seg i offentligheten, om hvorfor det skal så lite til før reaksjonene kommer.

- Kvinner blir fort hore, bitch og kjerring



En kvinne som vil dagens kvinneideal til livs er familieterapeut og komiker Dora Thorhallsdottir.

- Det har vært noe mandig i det å ta plass, sier komiker og familieterapeut Dora Thorhallsdottir.

- Kvinners utseendet er en trigger for mange. De rammene kvinner skal passe inn i er rett og slett menneskefiendtlige, sier Thorhallsdottir.

Selv stilte hun for noen år siden opp naken i magasinet Kamille, fordi hun ville vise fram en vanlig kropp. Hun har også hevet stemmen for at reklamebransjen skal merke retusjert reklame.

- Vi ser så sjelden en vanlig kropp i dagens samfunn. Så når vi ser en vanlig kropp, reagerer vi. Det er som om den vanlige kroppen er «feil». Heldigvis er vi kanskje på vei mot et mer kjærlig samfunn, der det kommer en motreaksjon mot det umenneskelige og konstruerte skjønnhetsidealet, sier hun.

Og legger til:

- Jeg tror det fins rundt 40 ulike skjellsord for en kvinne og en kvinnekropp som eldes. Kvinner blir fort hore, bitch og kjerring. Og det heter hengepupper, grevinneheng og appelsinhud. Disse ordene finnes ikke for en mann eller hans kropp. Det er rett og slett ikke et tema. «Pappakroppen» er kanskje det nærmeste vi kommer.

- Liksom greit å si at Siv Jensen har stygg kjole



Komiker og skuespiller Henriette Steenstrup (42) er for mange kjent som «Edel» på TV. Hun er også aktuell med «Kalenderpiken», som er en erotisk novellerparodi og den siste boka til «Edel». Steenstrup var også en av kjendiskvinnene i boka «Bra damer» fra 2010, en bok der ideen er å vise hva det vil si å være kvinne i dag.

Hun mener kvinner i mye større grad er fritt vilt i offentligheten enn menn.

- Det er liksom lov å mene mye om kvinner i norsk offentlighet, mens menn slipper unna. Det er greit å si at Siv Jensen har stygg kjole, men det er aldri noen som nevner at Terje Søviknes mangler hake!

- Også her i landet reageres det på at en kvinne kommenterer fotball eller at en kvinne med mye muskler går i kjole med stropper, sier skuespiller og komiker Henriette Steenstrup.

Steenstrup mener også at reaksjonene er sterke når stereotype roller blir utfordret.

- Det fins verre steder enn Norge, men også her i landet reageres det for eksempel på at en kvinne kommenterer fotball eller at en kvinne med mye muskler går i kjole med stropper. Det er et eksempel, selv om jeg ikke syns det er manglende hake som skal være i hovedfokus når det gjelder politikere eller toppidrettsutøvere. Hverken for menn eller kvinner.

- Han er morsom, mens hun er masete og intens



Sigrid Bonde Tusvik mener malen for kvinner er så streng at kvinner derfor lettere oppfattes som provoserende.

- Klassikeren er at kvinner som snakker høyt er irriterende for folk. Et godt eksempel syns jeg er «Farmen kjendis», der Kari Jaquesson, som er feminist og har masse meninger, blir oppfattet som masete og intens, mens «Lothepus», som egentlig har helt forferdelige meninger, bare blir oppfattet som «litt morsom og skrullete».

- Sylvi Listhaug utfordrer kvinnerollen



- Et annet eksempel er Sylvi Listhaug, mener Bonde Tusvik.

- Selv om jeg personlig syns hun har ekstreme holdninger, så tenker jeg at hun på en positiv måte utfordrer kvinnerollen. Hun er knallhard, hun angrer ikke, hun legger seg ikke flat og jeg tror mange ikke ser «kvinnen» i henne. Det at hun provoserer, mange kvinner særlig, tror jeg handler om at hun forvirrer ved at hun ikke er særlig «kvinnelig», slik den konstruerte normen for hva vi legger i kvinnelig, er.

Sigrid Bonde Tusvik holdt appell foran Stortinget i forbindelse med markeringen «Tusen lys for mennesker på flukt» i desember 2016.

Skuespiller Henriette Steenstrup tror det handler mer om handlingsrommet for kvinner, enn at kvinner reagerer på kvinner.

- Jeg føler ikke at det er spesielt kvinner som reagerer på andre kvinner. Det er mer det at handlingsrommet for kvinner er litt trangt generelt, sier hun.

Bonde Tusvik mener vi trenger flere kvinner som Listhaug. Som kan vise at kvinner også kan være knallharde.

- Det tror jeg kan ta livet av myten om at kvinner er masete og meggete når de mener noe.

- Vi trenger flere knallharde kvinner, som Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, mener Sigrid Bonde Tusvik.

- En øvelse for mange kvinner å ta plass



Selv har Bonde Tusvik også fått kjenne på hvordan hun som kvinne er mye mer utsatt i det offentlige rom .

- I sketsjer der jeg har sagt noe som kan være provoserende, og min mannlige motspiller har sagt omtrent akkurat det samme, er det jeg som får kjeft. Til og med drapstrusler. Mens han hører ingen verdens ting.

Hun syns det er viktig at kvinner synes og høres, og tror kvinner for ofte er selvkritiske.

- Hever vi stemmen for mange ganger, tenker vi kanskje at «nå burde jeg holde kjeft, nå begynner muligens folk å bli litt lei». Men det er helt i orden å ta masse plass. Det er en øvelse for mange kvinner, tror jeg. Og det er jo ikke enkelt heller, det må vi bare ta. For ofte vil kvinnen ha det enkelt når hun synes. Men det er jo ikke alltid enkelt for mannen heller. Ta kampen, kvinne! Da blir det også enklere for andre kvinner å synes, å høres og stå for sine meninger.

- Ok å være ung og ikke kalle seg feminist



- Du er selv feminist, men hvorfor tror du mange syns det er vanskelig å kalle seg det?



- Jeg tror bare vi må være litt rausere med særlig unge kvinner. For det er jo helt ok å være ung og ikke kalle seg feminist. Mange har kanskje ikke opplevd å bli behandlet ulikt på grunn av kjønn. Det kan de jo takke alle andre før dem for, som har kjempet for likebehandling. Men jeg tror mange kvinner etter hvert som de blir eldre, vil se hvorfor det er ok og ikke minst viktig å være feminist. Men vi må la folk få definere dette på den måten de vil.

- Det har vært noe mandig i det å ta plass



Dora Thorhallsdottir tror kvinner som snakker høyt og tar plass snart vil oppleve bedre tider.

- Kvinner som snakker høyt og «provoserer» er fortsatt «nytt». Menn har dominert det offentlige rom lenge. Med pondus har de med selvfølgelighet snakket høyt og lenge. Det har vært noe mandig i det å ta plass. Jeg tenker at det er en slags barnesykdom, at kvinner får så sterke reaksjoner i det offentlige rom. At det tar tid. Fortsatt truer kvinner som stikker seg fram, og går mot strømmen, den forutsigbare hverdagen for mange.

Som for eksempel Lola Kirke, som ble drapstruet fordi hun viste seg med hår under armene.

Eller Sylvi Listhaug, som med sin knallharde retorikk, møter sterke reaksjoner.

- De oppfører seg ikke stereotypt noen av dem. De tar plass og det provoserer. Fordi de truer det bestående, sier Thorhallsdottir.

Hun mener fordelen med kvinner som tar plass, er at de baner vei for noe nytt.

- Men det vil koste å stå i det for mange kvinner, sier hun.

