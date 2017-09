Norske Lillian (66) kaster klærne i Playboy igjen - vil gjøre ære på Hugh Hefner

Da Lillian Müller (66) fikk meldingen om Hugh Hefners død (91), bestemte hun seg for å takke ja til det dristige tilbudet.

OSLO (Nettavisen): Norske Lillian Müller (66) var Hugh Hefners kjæreste som ung og fortsatte å pleie vennskapet med ham i 42 år. Nå sørger hun over Playboy-kongens død og forteller at hun har bestemt seg for å takke ja til tilbudet om å gjøre et nytt Playboy-cover.

- Jeg bestemte meg i dag. Jeg gjør det for å ære ham, sier Müller til Nettavisen.

Du har sett henne i «Skal vi danse» og «71 grader Nord» og hun har vært en ivrvig talskvinne for vegetarsaken. Hun er for tiden aktuell i Kjendisrestauranten på TV 2 og har hovedrollen i en TV-serie på BBC om livsstil, en serie som kommer til neste år.

Åtte ganger på forsiden

Åtte ganger har hun prydet forsiden av den amerikanske utgaven av Playboy, sist gang i 1990. I tillegg har hun vært på forsiden av internasjonale Playboy et titall ganger. Nå er det snakk om å gjøre en remake av det såkalte iskremcoveret fra mai 1977.

Sprek 66-åring

Müller, som har levd et sunt liv og i dag livnærer seg som livsstilscoach, er en sprek 66-åring og gleder seg til å gjøre comeback i Playboy:

- Han var en legende og et godt menneske. Jeg har bare gode minner om ham, sier hun til Nettavisen om Hugh Hefner, mannen som etablerte herremagasinet Playboy i 1953 og gjorde det til et verdenskjent varemerke.

Traff Hefner tidligere i år



Hun traff Hefner sist gang for seks måneder siden på Playboy Mansion i Los Angeles. Hefner hadde da mye vondt og satt i rullestol, men det ble et godt møte, forteller hun.

Müller bor i dag i Santa Monica i Los Angeles og er nå i Norge i forbindelse med TV-innspilling og andre oppdrag. Hun mottok meldingen om Hugh Hefners død mens hun oppholdt seg hos familie i Kristiansand. Når Nettavisen snakker med henne er hun fortsatt preget av nyheten, men sier hun vil fokusere på det positive og alle de gode minnene hun har om Hugh Hefner.

- Holdt kontakten i alle disse årene



- Vi holdt kontakten i alle disse årene. Han skrev personlige brev til meg, og det ble blant annet en tradisjon å komme til Playboy og Hefners mansion i Los Angeles i påsken.

- Min nå 26 år gamle datter var med på dette i alle år. Det var mange mennesker som deltok, og han hadde lagt ut påskeegg i hagen som små og store lette etter, forteller Müller med en liten latter. Hun forteller også om nyttårsfeiringer på Playboy Mansions i mange år.

- Jeg har vært veldig mye hos ham på nyttårsaften, og det var noe som var populært for mine kjærester opp gjennom årene - å få bli med der.

- Trodde jeg kunne forandre ham



- I intervjuer og i boken din har du fortalt om sjalusien du følte da du ble kjent med Hefner og om hvordan du følte det rundt sengehyggen som også involverte andre kvinner. Hva tenker du om dette i dag?

- Jeg var 24 år og fra Norge. Han var 51 år og verdens største don juan. Jeg trodde jeg skulle kunne forandre ham. Det var ikke lett, jeg var virkelig glad i ham, men siden ble vi så gode venner.

- Hva har Hugh Hefner betydd for deg?

- Han var min første kjæreste i Amerika, og det var han som fikk startet mitt amerikanske eventyr. Jeg er veldig takknemlig overfor ham. Mitt liv er en Askepott-historie, og det er mye på grunn av Hugh Hefner. Det var for eksempel han som skaffet meg Green card og adgang til å bo og jobbe i USA. Uten ham hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sier Müller.

- Folk tror fortsatt jeg er 45 år

Hun drar snart tilbake til USA og Los Angeles og ser fram til å gjøre et cover for Playboy igjen og gå løs på andre prosjekter - blant annet en ny utgave av boksuksessen fra tidligere - «Feel great and beautiful over 40».

At hun er blitt 42 år eldre siden hun første gang trådte inn i Playboy-universet bekymrer henne ikke:

- Folk tror fortsatt jeg er 45 år. Jeg har aldri tatt plastisk kirurgi, men jeg har levd et sunt liv - uten alkohol, røyk eller narkotika. Selv tok jeg aldri del i jetsetlivet på Playboy Mansion. For 25 år siden gikk jeg inn i helseverdenen. Jeg ble veganer for 27 år siden og har aldri vært syk, forteller Lillian Müller på telefon fra Kristiansand og legger til at gudstroen også har vært en styrke for henne i livet.

- Jeg vil være den beste personen jeg kan være, sier hun.

