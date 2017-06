Norske Simens (18) dronefilm av basehoppere har blitt sett av millioner

ANNONSE

Filmen ble tatt onsdag denne uken under første dag av basehopperfestivalen Heliboogie som går av stabelen i Kjerag som er et fjellplatå på sydsiden av Lysefjorden, i Forsand kommune i Rogaland.

Simen Haughorm så at værvarslet onsdag meldte sol, og tok med seg sin far til festvialen, som kun er en time unna Sirdal der han er vokst opp.

- Jeg visste at det var gode sjanser for en bra video, sier Simen til Nettavisen fredag kveld.

Det hadde han rett i - bare se selv:

Under spektakulære forhold filmet 18-åringen basehopperne med sin egen drone da våghalsene satte utfor Kjerag-platået ved hjelp av en hjemmelaget huske slik at de får maks oppsving.

- Da jeg var der oppe fikk jeg vite at den var blitt fraktet med bil hele veien fra Nederland, og flydd opp til platået med helikopter, sier han og legger til:

Simen Haughorm (18) elsker å filme med drone, og videoene hans fra området rundt Kjerag har blitt sett av mange, mange millioner. Her fra Trolltunga.

- Det skal være første gang i historien at en slik huske skal være brukt, påpeker Haughom.

I løpet av torsdagen var filmen ferdig redigert, og Simen la deretter videoen ut på sin Facebook-side Spectacular Norway, som han driver sammen med sin far.

- Jeg skjønte at dette ble en vinner når den hadde blitt delt over 40 ganger på to minutter, sier han og humrer.

Og defra har det bare tatt helt av. Fredag kveld er basehopperne blitt sett 12 millioner ganger på 12 timer.

Simen har allerede fått henvendelser fra Facebook-sider og nettsteder rundt om i verden som vil bruke videoen.

Og dette er ikke første gang. Den unge gutten står også bak en video som kan kan kalles verdens beste norgesreklame. Også denne er tatt med drone, og har blitt sett vanvittige 250 millioner ganger.

Daily Mail, The Independent, Daily Star, China Times, India Times er bare noen av de internasjonale mediene som delte videoen hvor pappa Frank (46) sto modell, blant annet på Kjeragbolten, mens storebror Fredrik (20) laget musikken.