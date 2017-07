NRK søker par som vil ha sex på TV

Vil drive moderne seksualundervisning.

«Vi ønsker å komme i kontakt med par i alderen 18-35 som er villige til å ha sex i TV-programmet vårt».

Det skriver NRK i et skriv som nå henger flere steder i Oslo, melder Medier24. Som en del av NRK-serien «Line fikser kroppen», som skal ledes av programleder Line Elvsåshagen, søker altså statskanalen etter par som er villige til å ha sex på TV.

«Som en motvekt til pornokulturens vranglære, ønsker vi å vise vanlig sex. Nærmere bestemt vise to mennesker som er glade i hberandre ha sex uten koreografi, i trygge omgivelser,» skriver NRK videre.

DETTE HENGER flere steder i Oslo.

Målgruppen for TV-serien om kroppen er unge mennesker mellom 17 og 20 år. Målet er å drive moderne seksualundervisning. Fokuset skal ligge på nærhet, berøring og ansiktsuttrykk mellom de som har sex, i stedet for å fokusere på penetrering, kropp og kjønnsorganer.

Redakssonssjef i NRK, Håkon Moslet, sier at målet er å lage et program som «heier på kroppen»:

– I den anledning er sex et naturlig tema i en av programmene. Vi vet at mange unge får store deler av sin seksualundervisning fra porno og dermed et helt forvridd bilde med perfekte og opererte kropper. Det skaper igjen urealistiske forventninger til sex, sier Moslet til Medier24.

Ifølge Moslet er det allerede flere par som har henvendt seg og vist interesse, uten at han kjenner til spesifikke tall.

Har du sett denne populære videoen?