NRKs vinkling på Clooney-tvillinger får ros: - Sånn skal det gjøres!

«George Clooney har fått tvillinger,» var overskriften mange aviser brukte da nyheten om at Amal Clooney hadde født to friske barn, Ella og Alexander, nådde mediene.

NRK, derimot, tok en annen vinkling:

«Kjent advokat fikk tvillinger».

Respektert menneskerettighetsadvokat



For ja, Amal er gift med George Clooney. Og ja, George Clooney er en verdensberømt skuespiller. Tre ganger har Time Magazine kåret ham til en av verdens mest innflytelsesrike personer. Og, la oss ikke late som det ikke betyr noe, kvinner verden over har siklet på Clooney siden tidlig 90-tall, da han spilte Douglas Ross i «Akutten».

Så kort oppsummert: George Clooney er et navn de aller, aller fleste har hørt.

Men Amal er også godt kjent. Hun er en profilert og høyst respektert menneskerettighetsadvokat, som blant annet har representert Julian Assange. Hun snakker flytende arabisk og fransk. Nylig holdt hun tale i FN, hvor hun oppfordret FN til å agere mot IS (noe enkelte medier overså totalt og i stedet skrev om babymagen hennes).

Og sist, men ikke minst: Det er tross alt Amal, og ikke George, som har båret frem og født tvilingene.

- Fantastisk vinkling!



NRKs deling har blitt godt mottatt på sosiale medier. Advokat John Christian Elden skriver «herlig deling», mens kvinnemagasinet Kamille har delt artikkelen videre med denne teksten:

«Vi elsker vinklingen på denne! Det er tross alt hun som har født.»

- Naturlig å gratulere henne



NRKs deling er i skrivende stund likt av over 3.300 mennesker, og delt videre 72 ganger.

Rådgiver for sosiale medier i NRK, Laurie MacGregor, sier til Nettavisen at de er overrasket over at delingen har fått såpass mye oppmerksomhet i sosiale medier.

- Når en kjent figur får tvillinger så synes vi det er naturlig å gratulere henne med det. Jeg tror ikke det ligger mer bak det enn det, vi ville bare gratulere enn bra dame med en god jobb, sier MacGregor.

Hun understreker at det ikke var hennes idé å dele Clooney-nyheten på denne måten.

- Det skal en av våre medarbeidere få æren for, men som sagt: Delingen var naturlig fra vår side. Amal er en veldig profilert menneskerettighetsadvokat, derfor gratulerte vi henne.

Ros i kommentarfeltet



I kommentarfeltet på Facebook, får NRK mye ros:

- Fy fan så digg gjort å ikke redusere henne til "kona til...." NRK jeg elsker dere!!!!

- 10/10 til denne vinklinga!!

- Sånn skal det gjøres! Endelig en overskrift man kan klappe for!

- Fantastisk vinkling! Kudos! Veldig gøy å ikke lese "kona til.." 👌 Bra, NRK!

- Yeah! Først ble jeg flau på NRK sine vegne for jeg trodde de hadde brukt bilde av feil Clooney. Så ble jeg flau for at jeg ikke skjønte det. Og så ble jeg bare G.L.A.D, skriv en.

