Ny bok: Hun ble misbrukt av faren - og likte det

I boken «The incest Diary» forteller kvinnen hvordan hun ble misbrukt av faren gjennom hele barndommen, helt til hun begynte å trenge ham.

Boken «The incest Diary» er skrevet av en anonym kvinne, og handler om hvordan hun ble seksuelt misbrukt av sin far fra hun var tre år, til hun var i 20-årene.

Boken beskriver hvordan hun, som en slags versjon av Stockholmsyndromet, til tider likte det han gjorde med henne.

- Blant de mange urovekkende tingene ved denne boken, er en følelse av at forfatteren jobber for å tenne leseren, skriver The New York Times.

NY Times skriver at forfatterens blandede følelser kan summeres opp i to setninger: - Jeg vil at han skal synes jeg er sexy. Og jeg vil brutalt lemleste hans kropp og kaste liket til hundene.

At han voldtok meg var min hemmelighet. Men hemmeligheten under hemmeligheten var at jeg noen ganger likte det

Avisen skriver at det trolig er en publisert forfatter som har skrevet boken. Bokens redaktør, Lorin Stein, skriver i en uttalelse at «Jeg tviler ikke på hennes ærlighet eller klare tanke. Vi har intervjuet gamle venner som forfatteren har betrodd overgrepene til for flere år siden».

- At han voldtok meg var min hemmelighet. Men hemmeligheten under hemmeligheten var at jeg noen ganger likte det, skriver forfatteren i boken og fortsetter:

- Noen ganger ville jeg det, og noen ganger forførte jeg ham ..., skriver The Mirror.

THE INCEST DIARY: Boken er gitt ut av forlaget Bloomsbury Publishing.

Voldtekt var det normale

Kvinnen forteller at hun husker faren komme inn på barnerommet hennes og voldta henne, at han erkjente at han var «en syk mann», at han noen ganger kuttet henne med kniv og noen ganger bant henne.

For den unge jenta var misbruk av faren det normale. En gang hadde hun seksualundervisning på skolen, og bilder i læreboka viste tegninger av en mann og en kvinne som hadde samleie. Den unge jenta undret over hvorfor det ikke var noen barn med.

- Da jeg var åtte år, flyttet vi til et nytt hus (...) Jeg antok at det største soverommet var for meg og min far, og at min mor skulle sove i et annet soverom (...) Jeg hadde tall i mitt hode for hvor mange ganger mine foreldre hadde sex (...) Jeg hatet at de hadde sex med hverandre.

- Dette er maktmisbruk, men når du er i en gisselsituasjon, enten fysisk eller emosjonelt, så vil du noengang begynne å elske din overgriper, sier psykolog Anu Sayal Bennett til The Mirror.

I boken forteller kvinnen om hvordan farens overgrep påvirker henne også i dag. Hun har forsøkt å fortelle det til familien, men de har bedt henne la det ligge. Hennes far erklærte at hun vil være «død for ham» hvis hun anklager ham for overgrep.