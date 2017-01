Ny film: Olwen Kelly måtte ligge naken på et iskaldt bord i dagevis

ANNONSE

Norske filmfolk gjør seg bemerket i utlandet. Flere skuespillere har kapret gode roller i utenlandske filmer, og norske regissører har suksess i Hollywood.

André Øvredal er foreløpig sistemann ut. I 2010 regisserte han «Trolljegeren», og denne hjalp ham til USA. Nå er han klar med grøsseren «The Autopsy of Jane Doe».

- En solskinnshistorie



I filmen finner politiet liket av en ukjent kvinne. De to mennene som skal obdusere henne oppdager snart at det er noe alvorlig galt med kvinnen som ligger foran dem.

Nettavisen møter Øvredal noen dager før premiere. Han forteller at det var en enormt positiv opplevelse å spille inn filmen.

- Jeg føler at det hele er en solskinnshistorie, smiler han.

- Vi hadde et veldig godt samarbeid med investorer og produsenter. Da jeg ønsket en ung klipper uten spillefilmerfaring, sa de bare: «Det er helt greit», sier han.

André Øvredal er klar for norske kinoer med The Autopsy of Jane Doe.

Noe helt annet enn debutfilmen



Mens hans første spillefilm ble filmet i norsk natur, foregår «The Autopsy of Jane Doe» for det meste i en likkjeller. Det er ikke tilfeldig av Øvredal valgte en mer klaustrofobisk setting for den nye filmen.

- Jeg ville lage det stikk motsatte av «Trolljegeren». Den definerte meg som regissør, men samtidig gjorde den at jeg ikke fikk vise hvordan jeg lager film. Dette føles faktisk mer som min film enn «Trolljegeren», sier han.

Når det bare er to personer på et lite område som er i fokus, må regissøren jobbe på en annen måte enn når det er større forhold.

- Hvordan filmer man to personer på en interessant måte i timevis? Det er grunnleggende filmskapning for meg, sier Øvredal.

Brian Cox og Emile Hirsch har de største rollene i The Autopsy of Jane Doe.

Kjente skuespillere



De to mennene i likkjelleren spilles av Brian Cox og Emile Hirsch. Cox er kjent fra blant annet «Bourne»-filmene, «Braveheart» og «Her». Hirsch har spilt i blant annet «Into the Wild», «Milk» og «Alpha Dog».

- Det var fantastisk å jobbe med dem. Begge har et naturlig instinkt for hva som er rett for scenen. De kommer superforberedt og kan alle replikkene, sier Øvredal.

Krevende rolle



Selv om det er de to mennene som har flest replikker i filmen, er den døde kvinnen på bordet den mest sentrale karakteren. Hun spilles av modellen Olwen Kelly.

- Hun var på settet i tre-fire uker og lå på bordet dag ut og dag inn. Hun var helt fantastisk, sier Øvredal.

Men det var ikke noen luksustilværelse for Kelly, som måtte ligge naken på et marmorbord hele tiden.

- Det var en gjeng på settet som tok vare på henne, og hun ble dekket til mellom tagningene. Men marmorbordet var iskaldt. Hver morgen satte vi av en time til å varme opp steinen, så hun ikke skulle fryse i hjel, sier han.

Dette bordet var iskaldt.

Stram drakt



Enda mer plagsomt ble det i scenene hvor det skulle skjæres i liket. De skjærer nemlig i henne i virkeligheten - men hun hadde selvsagt på seg en huddrakt med metallbeskyttelse under.

- Drakten var veldig stram, og hun kunne ikke gå på do på flere timer, sier Øvredal.

For å ligge helt stille, hadde Kelly utviklet flere teknikker, blant annet med hjelp av yoga. Hun måtte også lære seg teknikker for å få blikket riktig.

- Når man er så tett på linsa som hun var, må man lære seg å fokusere gjennom kameraet - feste blikket langt borte, selv om du ser inn i kameraet. Det var et par bilder hvor hun et lite øyeblikk fokuserte i kameraet, og da ser man det med en gang. Så da måtte vi forskyve blikket digitalt, sier han.

Olwen Kelly måtte ligge helt stille for å se død ut.

- Vi måtte sikre at alt var dødt



De måtte ta i bruk digital hjelp flere ganger. Skuespillerne som spilte lik måtte være helt stille for å være troverdige.

- Vi gikk gjennom hele filmen med lupe for å sørge for at det ikke var noen bevegelse hos likene. Sent i prosessen oppdaget vi plutselig at et nærbilde av foten til et av likene hadde en ørliten bevegelse. Da måtte vi rett ut og fikse det. Det er 400 bilder som er fikset på. Vi måtte sikre at alt var dødt, sier han.

- Bare en liten muskelreaksjon er nok til at publikum ikke tror på at personen er død. Moderne teknologi har hjulpet oss der, man kunne ikke lage dette troverdig for 20 år siden. Det er for mye død, fortsetter han.

«The Autopsy of Jane Doe» har norsk premiere 13. januar.

