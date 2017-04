Ny luksusveske fra Balenciaga mistenkelig lik bæreposen fra IKEA

ANNONSE

Det franske luksusmerket Balenciaga lanserte nylig herrevesken Arena Extra-Large Shopping Tote, og ved første øyekast er den nesten identisk med den ikoniske Ikea-posen med navn FRAKTA.

Slik markedsføres den nye bagen hos Barneys New York.

Den store forskjellen er, som du sikkert allerede har gjettet - prisen. Den blå skinnvesken koster nemlig 2145 dollar hos Barneys New York. Noe som helt korrekt tilsvarer 19206,76 norske kroner. Ikea-posen koster på sin side den nette sum av 5 kroner.

Utenlandske medier har allerede kastet seg over den morsomme likheten og i sosiale medier harseleres det nå med den rådyre herrevesken.

...for bare 20.000 kroner



En twitter-bruker spøker med at du nå kan kjøpe Balenciagas versjon av Ikea-posen for bare 20.000 kroner...

You Can Buy Balenciaga’s Version of Ikea’s Iconic 99¢ Shopping Bag for Just $2,145 https://t.co/VbMRD398zn pic.twitter.com/7U7vUIK92i — styleBrossman (@styleBrossman) 18. april 2017

Avisen Today har dessverre ikke fått noen hos Balenciaga til å kommentere likheten, men det ville derimot den svenske møbelgiganten.

- Vi er veldig smigret over at Balenciagas veske minner om Ikeas ikoniske bærepose for fem kroner. Ingenting slår flerbruksverdien av en stor blå veske, sier en talsperson for Ikea til avisen.

Logo i gull



Selvsagt er det flere ulikheter enn likheter ved de to bagene, når man først tar en nærmere titt.

Du kan komme unna med 5 kroner om du velger budsjett-varianten...

Ikea-posen er som kjent laget av plast mens Balanciagas variant kommer i blått skinn, er foret, har påstemplet logo i gull og kommer med innerlomme.

Hva sier du? Budsjett-varianten eller går du for luksus?

