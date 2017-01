Ny norsk sexundersøkelse: Så ofte har nordmenn sex

ANNONSE

Mange er nysgjerrige på hva «naboen» bedriver, og vil helst ikke være dårligere enn de på andre siden av gjerdet eller veggen. For de som har lurt på om de ligger over eller under når det gjelder sex og hvor ofte det bedrives, så har Kondomeriet foretatt en undersøkelse blant nordmenn for å kartlegge nettopp det.

Og svaret er at gjennomsnittlig er det vanligst å ha sex 2-3 ganger i uken. 24 prosent svarer dette, mens 19 prosent sier de har det en gang i uken, 11 prosent sier de har sex 4-6 ganger i uken. 6 prosent har det daglig eller flere ganger om dagen. Det er litt flere enn de som sier de aldri har det (4 prosent).

2-3 ganger i uken er også det vanligste svaret i Side2s uhøytidelige spørreundersøkelse om hvor ofte man onanerer, med 34 prosent.

Funnene til Kondomeriet er del av en større undersøkelse, utformet av Brand Cognition og utført av Norstat, og er basert på svarene fra 507 norske menn og kvinner i alderen 18 til 55 år, i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

Mest i Oslo



Oslo er den byen der flest har sex flere ganger om dagen (3 prosent), og også den byen der folk har oftest samleie generelt (50 prosent har sex 2-3 ganger i uken eller oftere.

NETTREDAKTØR og pressesjef i Kondomeriet, Dorthea Berge.

Kristiansand er derimot den byen som har flest personer som har sex en gang om dagen (8 prosent).

Sørlendingen er også gladest i å onanere: Her onanerer de oftest

- At sørlendinger er så aktive på flere områder var en spennende overraskelse! Det kan tyde på at de er tryggere på sin seksualitet enn resten av landet. Det fine sørlandsværet kan jo også være en forklaring til at de er litt ekstra aktive, sier Kondomeriets nettredaktør og pressesjef, Dorthea Berge, til Nettavisen.

I Tromsø er det få i begge disse to kategoriene; ingen av respondenete sier de gjør det flere ganger om dagen, og 1 prosent svarer en gang om dagen.

Tromsøværingen er derimot svært glade i sexleketøy: Slik er nordmenns sexleketøy-vaner

På bussen



Hva enn årsak – bekvemmelighet, været, praktisk, tilgjengelighet – så er det senga nordmenn foretrekker. 95 prosent sier det er der de oftest har sex. Sofaen er også populær, med 41 prosent. Deretter følger badet (33), kjøkkenet (16) og i friluft (14).

Av de mindre vanlige stedene er på arbeidsplassen (2 prosent) og offentlig transport (1 prosent).

Igjen er det litt forskjellige svar fra byene. Sofaen er svært populær i Trondheim, med 51 prosent som sier de gjerne har det der, mens det i Bergen er så få som 89 prosent som sier de gjør det i senga. Kollektiv-tilbudet i hovedstaden er ikke avskrekkende på alle; hele 6 prosent i Oslo velger å ha seg på offentlig transport.

- Vi syntes at det er spennende at nordmenn har sex utenfor soverommet, og utforsker andre områder både innenfor og utenfor husets fire vegger. Sex trenger ikke bare å være forbeholdt sengen! En god måte å friske opp sexlivet på er å oppdage nye steder å ha sex sammen. Ikke alle fungerer like bra, men prøv dere fram: på sofaen, oppå vaskemaskinen, og i dusjen. I verste tilfelle får dere en god latter, sier Berge.

Dersom du lurer på hvorvidt du er innefor «normalen» når det gjelder hvor ofte du har sex, kan du sjekk her: