Ny reklame får reaksjoner: - Kvinner bruker mer penger på sko, derfor bør de tjene mer

ANNONSE

Skokjeden Bianco har lansert en ny reklamekampanje, hvor de går inn i debatten om kvinner og likelønn.

Men kjeden har muligens ikke truffet akkurat slik de planla.

Dyrere undertøy



I reklamefilmen sies det at menn fremdeles tjener bedre enn kvinner, men at kvinner ikke er ordentlig sinte for det.

- Men det burde vi være, sier de.

Helt fint så langt. Men så kommer de til punktet der mange kvinner føler at skokjeden feiler.

- Fra nå er ikke likelønn lenger nok. Fordi kvinner trenger mer, sier de, og fortsetter:

- Frisørtimene våre er mye dyrere. Undertøyet vårt er latterlig mye dyrere. Det er rett og slett mye dyrere å være kvinne enn å være mann.

Reklamefilmen rakker også ned på menn:

- Burde vi seriøst få mindre betalt enn noen som bruker bodylotion i ansiktet? Han trenger ikke et nytt antrekk til enhver anledning. Han vet ikke engang at skoene skaper hele antrekket.

Se reklamefilmen her:

- Alt jeg får ut av denne kampajen, er at jeg ikke trenger så mange sko



I kommentarfeltet til reklamefilmen på Facebook, er det mange kvinner som kommer med kraftig kritikk til skokjeden.

«Mange kvinner er sinte for dette, men det er faktisk ikke fordi vi ønsker å kjøpe flere sko. Er det ikke fantastisk når kapitalismen prøver å tjene på feminisme?»

«Menn som ler og drikker whiskey mens en kvinne kaster sin fancy sko på dem fordi hun ikke tjener nok til å kjøpe flere fancy sko? Denne reklamefilmen hjelper ikke saken i det hele tatt. Ikke bruk et virkelig problem som påvirker virkelige mennesker på å selge sko.»

«Dette er det mest nedlatende jeg har sett på en stund!»

«Med andre ord trenger vi likelønn fordi vi vil ha dyre sko, undertøy og hårklipp?»

«Alt jeg får ut av denne kampanjen, er at jeg ikke trenger så mange sko.»

«Hvis kvinner trenger mer penger for å imponere med sine nye sko, frisyre og klær, så trenger menn enda mer penger for å imponere med dyre biler.»

Skaper debatt



Bianco forsvarer kampanjen:

«Hvis kampanjen starter en dialog og oppfordrer til debatt - som den gjør nå - så har kampanjen allerede gjort noe til det bedre,» skriver de.

De får også spørsmål om hvorvidt dette er en feministisk reklame:

«Hvis det er feministisk å trekke fram det absurde i at det fremdeles ikke er likelønn, så: Ja. Men generelt: Nei, det er først og fremst en skoreklame for Bianco,» skriver de.