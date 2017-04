Ny studie: De som gjesper lenge har tyngre hjerne

ANNONSE

For de fleste av oss, er gjesping et tegn på trøtthet. Men visste du at lengden på gjespet kan si noe om hjernen din?

I alle fall ifølge forskere ved State University of New York at Oneonta, skriver The Independent. I en studie publisert i Biology Letters kommer det nemlig frem at lengden på gjespet sier noe om tyngden på hjernen din, og antall nevroner.

Studerte dyrevideoer



Forskerne har studert videoer av en rekke dyr, deriblant, katter, gorillaer, rever, kameler, pinnsvin, hester, rotter, sjimpanser, og målt lengden på gjespene deres. De største dyrene, som sjimpanser, hester og kameler, hadde de lengste gjespene, mens de små dyrene, som mus, kaniner og rotter, hadde de korteste.

Det er likevel mennesker som gjesper lengst.

Kjøler ned hjernen



Men selv om de fleste av oss gjesper når vi er trøtte, så er ikke mangel på søvn den eneste årsaken til at vi gjesper.

Nyere forskning foreslår nemlig at vi gjesper for å kjøle ned hjernen. Selvet gjespet gjør at blodårene rundt hjernen utvider seg og mer oksygen vil kjøle ned hjernen. Derfor er det ofte slik at vi gjesper når vi er trøtte og temperaturen i hjernen er forhøyet.

Andrew Gallup, psykolog og medforfatter på studien, bekrefter dette:

- Når du gjesper så øker den åpne kjeven sirkuleringen til hodeskallen, og pumper varmt blod ut av hjernen. Når du inhalerer trekker du samtidig luft inn gjennom nese og munn, noe som kjøer ned hjernen, sier Gallup.

