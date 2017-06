Ny studie: Derfor fungerer ikke Tinder

ANNONSE

Vi hører stadig om alle disse heldige menneskene som finner kjærligheten på Tinder, men for de aller fleste byr nok Tinder-dating på flere skuffelser enn suksesshistorier.

For når man har matchet med noen og hatt god kjemi på melding, er det naturlig å møtes ansikt til ansikt. Basert på fine bilder og en morsom meldingsutvekslingen, er mange optimistiske i forkant av en slik date. Men hvis vedkommende ikke innfrir til disse (skyhøye) forventningene, blir skuffelsen gjerne så stor at man avslår en eventuell ny date.

LES OGSÅ: Dette er den beste måten å starte en Tinder-samtale på

Rangerte etter utseende



Så hva kan man gjøre for å unngå slike situasjoner? Forskere ved Universitetet i Kansas i USA har undersøkt hvordan førsteinntrykket av en person man møter på en datingapp, endrer seg når man treffes i virkeligheten. Det skriver Daily Mail.

Forskerne samlet 130 mennesker og delte dem i tre grupper. Den første gruppen fikk se bilder av 10 mennesker av det motsatte kjønn, før de ble de bedt om å rangere dem etter hvor attraktive de mente de var.

Deretter fikk disse menneskene møte en av de ti de hadde sett bilde av, og måtte ha en ti minutter lang samtale med vedkommende. Etterpå svarte de på en rekke spørsmål om hva de syntes om personen de hadde møtt. Til slutt måtte de igjen evaluere de 10 menneskene på bildene, og ble bedt om å oppgi hvorvidt deres inntrykk hadde endret seg.

Morsomme og sympatiske



Når det kom til den personen de hadde møtt og snakket med, hadde inntrykket naturlig nok endret seg.

Det interessante var at det var de som ble rangert som middels eller lite attraktive i utgangspunktet, som var de store vinnerne her. De fikk en høyere rangering etter første møte, hovedsaklig basert på at de virket morsomme og sympatiske.

De som allerede var rangert som veldig attraktive, fikk ikke spesielt høyere score etter første møte.

- Vi fant ikke den samme økningen hos veldig attraktive mennesker. Det handler om «takeffekten». Du kan ikke bli stort bedre, mens for de i midten er det rom for forbedring, sier Jeffrey Hall, professor i kommunikasjon ved Universitetet i Kansas.

- Overveldet



De to andre gruppene fikk ikke mulighet til å forhåndsrangere den de skulle møte. Disse menneskene var mer fornøyd med det første møtet enn de som hadde rangert daten sin på forhånd, og hadde samtidig et mer positivt førsteinntrykk av vedkommende.

Forklaringen er relativt enkel: Får vi følelsen av at det alltid finnes noen bedre der ute, er det også vanskelig å gi noen en skikkelig sjanse.

- Nettdatere blir overveldet av alle valgene man har. Du opplever samtalepartneren din som skuffende fordi du så mange andre attraktive mennesker som du tror du kunne fått. Det gjør at det første møtet ofte blir dårlig, avslutter Hall.

Har du sett denne videoen?