Ny studie: Disse fedrene får de smarteste barna

Er du en engasjert og involvert far?

Fortsett med det! Engasjerte og involverte fedre gjør nemlig at barn scorer høyere på kognitive tester, viser en ny undersøkelse.

(Vi opplyser om at informasjonen er basert på kun en enkeltstudie. Journ.anm.)

Målte hvor involvert fedrene var



Et forskerteam fra Imperial College London, King's College London og Oxford University har sammen undersøkt hva slags betydning en aktiv mannlig rolle har, på et tidlig stadie i barnets utvikling.

Forskerne fant at involverte fedre, som viste god interaksjon med barnet allerede ved tre måneders alder, gjorde at barnet scoret høyt på kognitive tester ved 2 års alder.

128 fedre ble først filmet mens de lekte med sine tre måneder gamle babyer på en matte på gulvet, uten leker.

Så ble de igjen filmet, nå mens de leste bok for det to år gamle barnet.

Filmene ble evaluert individuelt av trente forskere, der fedrene ble gitt en karakter på sin interaksjon med barnet.

Disse fedrene scoret lavere



Ved 2-års alder ble barnas kognitive evner kartlagt og målt med tester, som for eksempel ved at barna skulle huske farger og ulike former.

I analysen av materialet, tok forskerne høyde for inntekt og alder. De fant en link mellom i hvilken grad fedrene engasjerte seg i sine babyer ved tre måneders alder og hvordan barna scoret på testene.

Den positive linken mellom involverte fedre og høyere score på testene eksisterte på tvers av barnets kjønn.

Barna til de fedrene som hadde en mer tilbaketrukket og depressiv tilnærming, scoret gjennomgående lavere i testene.

Fedre kan oppmuntre til mer utforskende atferd



I studien skriver forskerne at det fins en rekke undersøkelser allerede, som understøtter viktigheten av mors påvirkning på barnet, men at det etter hvert er blitt mer interesse for hva interaksjonen mellom far og barn har å si for utviklingen.

Verdien av fars måte å leke på og være involvert i barnet, kan stimulere den kognitive utviklingen hos barn.

Ifølge forfatterne har tidligere studier også funnet at menn har en tendens til å ha en mer stimulerende, energisk stil. Som kan oppmuntre barnet til mer risikofylt og utforskende atferd. Det igjen kan stimulere den kognitive utviklingen.

