Ny undersøkelse: - 70 prosent av kvinner er redde for å trene i mørket

I en fersk undersøkelse fra Shape up svarer 70 prosent av jentene at de er redde for å trene ute når det er mørkt - i frykt for å møte overgripere.

- Det er sikkert irrasjonelt, men jeg synes det er skikkelig ubehagelig å være alene ute i mørket, sier redaksjonssjef Hanna Sundquist i Shape up til God Morgen Norge (GMN), som er redd for å møte personer med onde hensikter.

Om undersøkelsen sier hun:

- Vi fikk fort bekreftet at det er en reell frykt der ute. De aller fleste overvinner frykten for å trene i mørket, men selv lar jeg være å trene ute.

- 70 prosent er redde

Nettavisen har også snakket med Sundquist.

- 70 prosent av de 440 jentene som har svart oppgir at de kjenner på en redsel for at noe skal skje på utetreningsøkta, hovedsakelig fra fremmede menn med vonde hensikter, sier hun til Nettavisen - og legger til at:

- 10 prosent sier at de aldri trener ute på kvelden, der samtlige oppgir at årsaken er at de ikke føler seg trygge.

- 64 prosent usikre på hva de skal gjøre

Sundquist sier videre at 26 prosent av jentene sier de har fått kjenne på ubehagelige situasjoner på joggeturen.

- De fleste oppgir at de har opplevd forfølgelse av menn, biler som stopper opp og tuter og guttegjenger som roper, følger etter og plystrer.

- Ved en eventuell overfalssituasjon sier 64 prosent at de har tenk over situasjonen, men ikke vet hva de kan gjøre hvis det skjer.

Andre funn i undersøkelsen er:

72 prosent velger alltid å trene på folksomme områder og opplyste veier.

58 prosent av jentene orienterer alltid venner/familie/kjæreste om hvor de trener og 75 prosent svarer at de alltid er bekymret når de trener ute alene.

- Dramatisk innsnevring av friheten



Tidligere politileder Hanne Kristin Rohde sier til GMN at frykten er forståelig, men heldigvis irrasjonell og ubegrunnet mesteparten av tiden.

MØRKET: 72 prosent velger alltid å trene på folksomme områder og opplyste veier, viser undersøkelsen.



- Det er dramatisk innsnevring i friheten, men selv tør jeg ikke gå alene rundt Sognsvann klokken 22, og det gjør meg illsint, sier hun.

- Det er uakseptabelt at kvinner skal være så redde, og dette må menn ta tak i: De må rydde opp i holdninger og kvinnesyn som råder hos mange av dem.

Hun mener tiden er overmoden for å ta grep.

- Men det er ingen tvil om at det er en slags irrasjonell frykt, gitt hvor mange kvinner som beveger seg ute og ut fra statistikken. Statistisk sett er sjansen liten for at det skal gå galt, men hvis det skulle skje, kan det både ødelegge livet ditt og i ytterste konsekvens ta livet ditt, sier den erfarne eks-politisjefen.

