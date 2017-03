Nytt superpar stjeler forsidene i USA

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Torsdagens forside av The New York Daily News viser fram det nye kjendisparet i USA –Jennifer Lopez (47) og Alex Rodriguez (41).

Mens Lopez er verdensberømt for sin innsats som artist og skuespiller, er Rodriguez mindre kjent internasjonalt, men en like stor stjerne her i USA.

Godt betalt

«A-Rod» var tidligere den best betalte spilleren i Major League Baseball (MLB), og har vært i avisoverskriftene i flere tiår siden han ble valgt først i MLB-draften som 18-åring i 1993.

Alex Rodriguez spilte i ligaen i 22 sesonger og signerte to av de største kontraktene i ligaens historie underveis. i 2007 signerte han for eksempel en tiårskontrakt verdt 275 millioner dollar med New York Yankees. Rodriguez ble utestengt for dopingbruk i 2014, returnerte i 2015 og la opp etter 2016-sesongen.

Nå er det altså en romanse med Jennifer Lopez – eller «JLo» – som løfter «A-Rod» fram i avisene igjen. The New York Daily News melder at de to har datet hverandre i drøyt fire måneder.

Rodriguez ble nylig observert backstage under en en av Jennifer Lopez’ konserter på hotellkasinoet Planet Hollywood i Las Vegas, hvor hun opptrer regelmessig.

De to bor ennå ikke sammen, men treffes flere ganger i måneden, sier en kilde til avisen.





Kommer fra hvert sitt forhold

Alex Rodriguez bor på sin side i Miami, hvor han bruker mye tid sammen med sine to døtre. Han eier også et hus i Los Angeles. Baseballstjernen var sist sammen med Silicon Valley-profilen Anne Wojcicki et års tid, men de to skilte lag for noen måneder siden, lenge før forholdet ble offentlig kjent.

Jennifer Lopez var involvert i en langt mer offentlig kjærlighetsaffære med rapperen Drake. De to skilte ifølge The New York Daily News sine veier etter at TMZ meldte at han hadde et forhold til den franske modellen Rosee Divine.

Avisen skriver at Jennifer Lopez og Alex Rodriguez sammen vil utgjøre et av verdens rikeste kjendispar med en samlet nettoverdi på rundt 2,5 milliarder kroner.