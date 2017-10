OnklP har blitt pappa

Har fått en datter.

Pål «OnklP» Tøien (33) og kjæresten Helene Holst har blitt foreldre til en liten jente.

«Torsdag 5. oktober kom nydelige Amanda til verden. Nesten 4 kg og 51 centimeter. Alt står bra til med Helene & baby,» skriver OnklP på sin Facebook-side.

Videre takker rapperen pressen for å ha respektert deres ønske om privatliv, samtidig som han takker alle som har hjulpet dem i denne perioden.

«Jeg bare henger ut med dattera mi jeg, Peace,» skriver 33-åringen, og avslutter med tre hjerter.

Det er tre år siden OnklP fikk stor oppmerksomhet etter han under «Hver gang vi møtes» uttalte at han ikke «skjønner ikke at folk lager unger når de ikke har alt på stell».

Tøien ble først kjent da han sammen med rapperen Johnny Engdal Silseth, dannet duoen «Jaa9 & OnklP», og sammen har de gitt ut seks album. Senere har OnklP samarbeidet med Oslo Ess, da under navnet «OnklP og de fjerne slektningene», og de ble nominert til Spellemannsprisen i 2014.

Mest sett siste uken