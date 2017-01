Oscar-nei til «Kongens nei»

ANNONSE

Stor spenning knyttet til hvorvidt Erik Poppe lykkes i Oscar-sirkuset.

Tirsdag presenteres årets Oscar-nominasjoner i Los Angeles.

Regissør Erik Poppes storfilm «Kongens nei» var en av filmene på kortlisten og kjempet om den gjeve nominasjon.

Dessverre nådde ikke Poppe helt opp.

Sverige og Danmark med videre

Hele ni filmer var med videre i Oscar-kappløpet, hvorav tre fra Skandinavia.

Danskenes «Under sanden» og Sveriges «En mann ved navn Ove» nådde også opp i første runde - og gikk videre.

En av de mest sette filmene

«Kongens nei» var fjorårets mest sette kinofilm i Norge. Hele 713.629 billetter ble kjøpt til filmen - mer enn 200.000 mer enn andreplass på listen.

Side2 kåret den også til en av de 20 beste norske filmene de 20 siste årene.

Da filmen hadde premiere, inviterte kongeparet til utendørs visning i Slottsparken. Kronprins Haakon ønsket selv velkommen til den kongelig utekinoen.

- Har formet oss som nasjon



Vi møtte Anders Baasmo Christiansen, som spiller kronprins Olav i filmen, i forbindelse med lanseringen av filmen. Han sa at kong Haakons valg den gangen gjorde noe med vårt forhold til kongehuset.

- At Haakon sa nei, at vi gjorde motstand, har formet oss som nasjon. Det samme gjorde Haralds valg om å gifte seg med Sonja. Olav var stri, han ville ikke ha vanlige folk inn i kongehuset, men Sonja kjempet i mange år om å få gifte seg med Harald. Disse to tingene står sterkt i det norske folk, tror Christiansen.