Oscar-nominert arrestert etter SeaWorld-protest: - De lider og dere vet det

James Cromwell ble arrestert like etter han ble løslatt for å ha deltatt i en annen protest.

James Cromwell (77) ble arrestert mandag etter å ha deltatt i en protest ved SeaWorld i San Diego i regi av PETA.

- Spekkhoggerne lider

Han hadde armert seg med en megafon og var ikledd en T-skjorte med teksten «SeaWorld Sucks», skriver NY Daily News.

- De lider og dere vet de, skrek han før han ble ført bort i håndjern.

Cromwell er et kjent ansikt for de fleste, selv om navnet kanskje ikke huskes. 77-åringen har spilt i filmer som «Green Mile», «L.A. Confidential» og «The Artist», og har i tillegg medvirket i store TV-serier som «Akutten», «Six Feet Under», «24» og «Boardwalk Empire».

Han ble nominert til Oscar for sin birolle i «Babe» fra 1995 og vant Emmy for «American Horror Story» i 2013.

PETA skriver i en uttalelse at målet var å protestere mot fornøyelesparkens behandling av sjødyr. De mener dyrene har for små tanker, og mener også det er uhørt at trenerne gir dem valium for å forebygge aggressiv oppførsel fremprovosert av stress.

Se video fra demonstrasjonen her:

Helt siden dokumentaren «Blackfish» i 2013, som satte fokus på spekkhoggerne i fangenskap i SeaWorld, har dyrevernforkjempere argumentert for at SeaWorld bør slutte med spekkhogger-showene sine og slippe dyrene fri.

I 2016 uttalte parken at de skulle slutte å avle frem spekkhoggere, men de vil fortsatt ikke slippe spekkhofferne fri.

Kritikken mot å holde spekkhoggere i fangenskap bidro til at selskapets omsetning og fortjeneste stupte.

- Spekkhoggere fortjener å leve i havet. De fortjener ikke å svømme rundt i en endeløs sirkel, som ender når de blir syke og dør. Mine venner hos PETA, og jeg, ønsker at SeaWorld flytter disse intelligente dyrene til havreservater umiddelbart, sier Cromwell i en uttalelse.

BLACKFISH: Dokumentarfilmen fra 2013 følger Tilikum, som lever i fangenskap i SeaWorld i Orlando. Siden dokumentaren ble sluppet har kritikken haglet mot SeaWorld, som holder til i Orlando, San Diego og San Antonia.

I fengsel to ganger på to uker

Arrestasjonen kommer bare en uke etter Cromwell sist ble løslatt. 77-åringen ble fengslet etter å ha nektet å betale en bot som ble ilagt ham etter en protest mot et kraftverk i New York.

Cromwell sonet tre dager i fengsel, i stedet for å betale 375 dollar i bot og avtjene 16 timers samfunnstjeneste.

Miljøaktivisten og dyrevelferdsforkjemperen er foruten å være en aktiv demonstrand fortsatt svært aktiv som skuespiller. I skrivende stund har han fire prosjekter i «post-production», blant dem «Jurassic Worlds: Fallen Kingdom».

