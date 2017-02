Oscar-tabbe: Levende filmprodusent ble hedret som død kvinne

ANNONSE

– Jeg lever, har det bra og er fortsatt aktiv som produsent, sierden australske filmprodusenten Jan Chapman til bransjebladet Variety.

Chapman samarbeidet med landskvinnen Janet Patterson, en kostymedesigner som døde i oktober i fjor, på filmen "Piano" fra 1993. Chapman sier hun ble opprørt da hennes eget ansikt ble vist fram på et bilde under en minnestund til ære for avdøde bransjefolk under Oscar-utdelingen søndag.

– Jeg ble sønderknust av bruken av mitt bilde i stedet for bildet av min gode venn og langvarige samarbeidspartner Janet Patterson, sier Chapman.

– Jeg hadde oppfordret Pattersons agentbyrå til å kontrollere ethvert bilde som kunne bli brukt, og at Oscar-arrangørene hadde alt under kontroll. Janet var en stor skjønnhet og Oscar-nominert fire ganger. Det er svært skuffende at feilen ikke ble avdekket, legger Chapman til.

Dette var ikke Oscar-showets eneste tabbe. Det ble et pinlig øyeblikk også da filmmusikalen "La La Land" ble kåret til beste film, mens den egentlige vinneren var "Moonlight". Dette ble for øvrig rettet opp like etterpå.

