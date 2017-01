OUS diskriminerte ansatt etter fødselspermisjon

ANNONSE

Elisabeth Waal Presthagen hadde fast stilling som lederassistent ved Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål, da hun høsten 2013 gikk ut i svangerskapspermisjon.

Vikaren overtok stillingen



Da hun skulle tilbake sommeren 2014, var innholdet stillingen endret.

- Jeg hadde fått helt andre oppgaver enn jeg var ansatt for å gjøre – jeg var helt klart blitt degradert og kom ikke tilbake til samme stilling som jeg forlot, sa Presthagen til Dagens Medisin.

- Jeg blitt kontaktet av mange kolleger i ved sykehuset som har opplevd lignende ting. Jeg opplever ikke at jeg kjemper bare for meg selv, men det er en viktig prinsipiell sak, sa Waal Presthagen til Nettavisen.

Tok det opp internt



Presthagen klaget inn saken for Likestillingsombudet sommeren 2015 etter at samtaler med tillitsvalgte og ledelsen ikke førte frem.

«Min stedfortreder hadde overtatt alle mine oppgaver, mitt kontor, min arbeidsstasjon, mine ledertilganger var blitt slettet i personaladministrative systemer ved helseforetaket. Innholdet i stillingen var svært uoversiktlig og jeg dekket ingen kjente oppgaver...» skrev hun i klaget til Likestillingsombudet.

Likestillingsombudet fant at OUS hadde brutt likestillingsloven «ved ikke å gi samme eller tilsvarende stilling etter foreldrepermisjon», men sykehuset valgte å anke avgjørelsen inn til Likestillingsnemnda.

Nå velger sykehuset å droppe anken. Dermed blir Likestillingsombudets vedtak om at OUS har brutt likestillingsloven stående.

Presthagen hadde sett frem til et møte i en åpen nemnd.

- Det føles ikke som seier. Jeg ønsket saken prøvet når de anket. Jeg vil ja åpne dører og gjennomsiktighet. Det fikk jeg ikke. Jeg synes arbeidsgiver er svært useriøs i sin omgang med endelig uttalelse som står seg nå, sier Presthagen til Nettavisen.

OUS oppgir til Dagens Meidsin at de mener de har for kort tid til å komme med supplerende kommentarer til møtet.

- Bakgrunnen er at vi mener at sekretariatet til nemnda ga sykehuset for kort tid til å komme med supplerende kommentarer. OUS fikk anmodningen den 20. desember og ble bedt om å komme med supplerende kommentarer innen 5. januar. Samtidig ble det opplyst at saken skulle behandles i nemnda allerede den 17. januar, og sykehuset ble meddelt at man kunne stille i nemnda med en prosessfullmektig, sier advokat Arne Moland i Direktørens Stab, økonomi, juridisk, og IKT ved Oslo Universitetssykehus til Dagens Medisin.

Sykehuset ba om at anken skulle behandles i et senere møte i nemnda.