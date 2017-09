Overnaturlig og mektig overbevisende Thelma

Med sin fjerde spillefilm viser Joachim Trier seg igjen som en mesterlig filmforteller, også innenfor mer konvensjonelle sjangerrammer.

Thelma

Norge 2017

Regi: Joachim Trier

Med: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen

Aldersgrense: 15 år

Etter den internasjonale produksjonen ”Louder than Bombs” med Isabelle Huppert, Jesse Eisenberg og Gabriel Byrne på rollelista, dro Joachim Trier hjem til Norge for å lage sin neste film. Som til manges overraskelse viste seg å være en overnaturlig thriller, med flere elementer hentet fra grøssersjangeren.

Forbudte følelser

”Thelma” handler om en jente med samme navn som filmen (nyanserikt og overbevisende spilt av Eili Harboe), som flytter fra sine strengt religiøse foreldre på Vestlandet for å studere biologi i hovedstaden. Her får hun en venninne i den mer frigjorte Kaja (Kaya Wilkins), og snart trekkes hun mot festing og uteliv – i tillegg til at hun etter hvert utvikler noen forbudte følelser for venninnen selv.

Parallelt med denne oppvåkningen opplever Thelma noen kraftige, epilepsiaktige anfall, som gjerne inntreffer sammen med fugler som flyr inn i ruter eller andre gufne uregelmessigheter. Mens vi gjennom tilbakeblikk gradvis får vite mer om hennes bakgrunnshistorie, som utfordrer vår oppfatning av både hennes nærmeste og hovedpersonen selv.

Eili Harboe er glimrende som Thelma.

Gjenkjennelig Trier

Selv om dette er Joachim Triers første sjangerfilm (med først og fremst ”Carrie”, men også ”Rosemary’s Baby” som naturlige referanser), bærer den like fullt mange av hans særpreg som filmskaper. Ikke minst i den realistiske og presise miljøskildringen, med langt mer sammensatte karakterer enn man vanligvis finner i grøssfremkallende filmer, men også i det stilsikre og stemningsfulle formspråket.

”Thelma” er riktignok noe mer konvensjonelt fortalt enn Triers tre tidligere langfilmer (som i likhet med denne har manus signert ham og Eskil Vogt), både med mer klassisk bruk av avslørende tilbakeblikk og dramatisk filmmusikk – uten at dette i seg selv er negativt, må jeg presisere. Men den inneholder også noen svært minneverdige scener som både er tro mot grøssersjangeren, samtidig som de oppleves som nyskapende.

Thelma er både nyskapende og tro mot grøssersjangeren.

Spennende og finstemt

Som filmopplevelse er ”Thelma” spennende og tidvis skikkelig uhyggelig, men den rommer også et finstemt romantisk drama om å lære å kjenne og akseptere seg selv – på godt og muligens også ondt. Dette er elementer som lett kunne ha slått hverandre i hjel, men som her fungerer i et elegant, velkomponert og suggererende samspill.

Med sin fjerde spillefilm har Joachim Trier på imponerende vis utvidet sitt register som filmskaper, hvor han befester sin posisjon som Norges fremste filmforteller også innenfor mer konvensjonelle rammer.

