Par med store aldersforskjeller har mindre sjanse for å lykkes

Det viser studie som løp over 13 år.

Vi har tidligere skrevet om samlivsproblemer mange har, og setninger du aldri bør ytre i et forhold.

Men hva gjør man for å skape et lykkelig og velfungerende forhold? Vel, du kan for komme med fem positive kommentarer for hver negative, altså en 5:1 ratio, eller du kan rett og slett passe på å le mye.

Men det handler selvfølgelig ikke bare om hva du gjør i et forhold, men hvem du er i et forhold med. Det viser seg at ett type par har en ulempe sammenlignet med andre, og at de har dårlige odds i utgangspunktet; nemlig par hvor aldersforskjellen mellom partene er stor.

Dette har forskere kommet frem til etter å ha fulgt tusener av australske par i over 13 år. I studien konkluderes det med at jo mindre alderforskjell, jo bedre. Det viser seg at relativt jevngamle par er bedre til å takle problemer, for eksempel plutselige økonomiske problemer, enn andre.

- Mindre fornøyde



Det er her ikke snakk om et par år alderforskjell, men store aldersforskjeller.

Likevel, menn som var gift med yngre koner viste seg å være de lykkeligste. Dette blekner dog 6-10 år inn i ekteskapet.

- Over tid ser vi at de som er gift med mye eldre, eller yngre, partnere er mindre fornøyde, sammenlignet med de som har giftet seg med en på samme alder, sier medforfatter av studien, doktor Terra McKinnish. Hun legger til at resultatet av studien langt ifra er oppsiktsvekkende.

- Hvis aldersforskjellen er for stol risikerer man å ende opp med å øsnke forskjellige ting. Den ene vil kanskje reise, mens den andre føler seg ferdig med det. Nivået av modenhet kan variere stort, og krangler og sjalusi kan bli et hyppig problem, sier «dating-ekspert» James Preece til The Independent.

- Ingen ideell aldersforskjell



Tidligere har en studie hevdet at en aldersforskjell på fire år og fire måneder er ideelt, der mannen er den eldste.

Samlivsterapeut Trine Huseby var den gang ikke enig i at det finnes noe slikt som en ideell aldersforskjell.

- Jeg tror ikke det finnes en ideell aldersforskjell, men jeg tror at det finnes en ideell balanse i forhold til funksjonsnivå, sa hun til Nettavisen.

- Med ideell balanse i forhold til funksjonsevne tenker jeg på hvordan de to matcher hverandre med hensyn til modenhet, evne til refleksjon, relasjonskompetanse, ansvar og motivasjon for forpliktelse, la Huseby til.

Hun tror det at kvinner og menn modnes og utvikler seg i ulikt tempo er med på å gjøre litt eldre menn mer attraktive for kvinner flest.

- Jeg tror kvinnens primære intensjon når hun velger partner er å finne en ”soulmate”. En hun kan ha en likeverdig og nær relasjon til og som hun vil etablere seg med og få barn med, uttalte samlivsterapeuten.

Sett denne?