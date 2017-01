ANNONSE

Er dette Hollywoods nye par?

Bilder av Selena Gomez (24) og The Weeknd (26) som holder rundt hverandre og kysser tyder i alle fall på at de to superstjernene er mer enn bare venner.

Det er nettstedet TMZ som først publiserte bildene av Gomez og The Weeknd, som egentlig heter Abel Tesfaye. Sammen forlater de restauranten Giorgio Baldi på Santa Monica, etter det som ifølge People skal ha vært en date.

- Det var en romantisk middagsdate i regnet. De oppførte seg som et par. De bestilte pasta og delta maten. Hun virket veldig interessert, hun smilte mye. De forlot stedet hånd i hånd, sier et vitne til People.

Verken Gomez eller The Weeknd har bekreftet ryktene om at de to er mer enn bare venner.

The Weeknd har tidligere vært sammen med modellen Bella Hadid. De to gjorde det slutt i november, etter et og et halvt år som kjærester.

Gomez, som tidligere har vært sammen med Justin Bieber, er god venninne med Bellas lillesøster, Gigi Hadid.

