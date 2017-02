ANNONSE

Med sine krimbøker fra Fjällbacka er Camilla Läckberg blitt en av Nordens mestselgende krimforfattere, og hun har en stor fanskare i Norge.

I fredagens Skavlan er Läckberg gjest med Per Fuggeli. Fuggeli skriver også bok. Den skal hete «Per dør».

Selv spøker han med at han har fått kreft så mange ganger nå at folk kanskje tror tittelen er en bløff. Men sier alvorlig at boken er en grunn til å stå opp om morgenen.

- Tungsinnet kommer over meg til tider



I programmet forteller han om gode og dårlige dager, at tungsinnet kommer over ham til tider og at han sover dårlig. Men at det også er en glede i at mennesker rundt ham er så nær, at han føler trygghet og at masker og pynt faller av.

Det rører Camilla Läckberg dypt. Läckberg mistet faren sin i kreften da hun var 19 år, og viser at det fremdeles er tøft å hente frem sorgen.

- Jeg lever med pappas død, ikke bare da jeg var 19 år, men hele livet. Jeg lever jo med alt han aldri har fått oppleve, sier hun.

I Sverige er 42-årigen også kjent for å dele av seg selv og ikke minst komme med til dels omdebatterte utspill.

- La de stygge kommentarene stå, jeg er stor pike, sa hun da hun fikk kommentarer på hvordan hun så ut etter at hun og hennes samboer, Simon Sköld, nylig fikk sitt første barn sammen. (Läckberg har tre barn fra et tidligere ekteskap).

