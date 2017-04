Petter Pilgaard (37) og Vendela Kirsebom (50): Norge elsker det nye superparet

ANNONSE

I den nyeste utgaven av Se og Hør snakker KjendisFarmen-paret Petter Pilgaard (37) og Vendela Kirsebom (50) ut om følelsene de har for hverandre.

Oppslaget få leserne til å juble:

- Så hyggelig at noen pleier kjærligheten 😍 Viktig å leve mens man lever 😊 Verden er jo ellers full av psykopater, krigshissere og terrorister, skriver en Nettavisen-leser på Facebook.

Nesten 900 kommentarer har kommet inn på Nettavisens Facebookside etter at Se og Hør-oppslaget ble delt på tirsdag. Delingen har fått ca. 5000 likes.

- De kler hverandre godt

I kommentarfeltet gleder folk seg over følelsene de to viser for hverandre. Her er noen av de rosende kommentarene:

- Så bra de har funnet kjærligheten og godt vennskap :-) De kler hverandre godt, like positive og med stå på vilje. Ingen av dem er heller redde for å ta i et tak og bli skitne på henda :-) Jeg har all respekt for dem begge etter Farmen!

- Ååå så koselig 😃 leser jo bare om krig å elendighet daglig 😓 koselig med litt kjærlighets sladder 😍 😘 Petter er jo heller ikke så klein lengre som jeg syntes før, farmen gjorde godt for han. Å Vendela er jo bare ei herlig dame 🤗 Wiii

- Petter er en fantastisk mann,å vendela er ei fantastisk dame, så må dem jo passe godt sammen ❤ la dem få fred å nyte hverandre ❤

- Jeg synes det var ett søtt oppslag som dekker søtsakbehovet iallefall frem til påske. Bra at folk koser seg ilag synes jeg :-)

- Så koselig å lese om to som har funnet kjærligheten ❤ Godt med noen positive nyheter i disse dager 👍

Overskriften: «Veldig forelsket»

Overskriften på forsiden av ukebladet er «Veldig forelsket», og de to er for anledningen fotografert tett sammen ved bassengkanten i en luksusvilla på Palma i Mallorca.

Se og Hør-oppslaget har naturlig nok fått romanseryktene til å svirre.

Til ukebladet sier Vendela Kirsebom at hun er «veldig glad i Petter», men at hun likevel ikke vil si de er kjærester, «I hvert fall ikke ennå».

I en video publisert på seher.no sier Petter Pilgaard følgende om Vendela:

- Det første jeg tenker når jeg ser denne solnedgangen, er at jeg har noe vakrere ved siden av meg. Og det sier veldig mye. Det er lite som kan slå den solnedgangen her. Bare én ting, og det er Vendela.

- Folk er SÅ interessert i oss og vårt forhold

Ifølge Se og Hør bor Kirsebom alene med sine to døtre på 16 og 19 år, og har foreløpig ingen planer om å innlede et nytt samboerforhold.

Det var i begynnelsen av februar at Se og Hør tok et bilde av henne og Pilgaard i en omfavnelse på en kafe i Oslo. Det var da begynte ryktene å løpe for alvor.

- Det var et sjokk. At folk var SÅ interessert i oss og vårt forhold. Nei, det hadde jeg ikke drømt om, sier Kirsebom til ukebladet.

Kirsebom forteller videre at hun savner Petter Pilgaard når hun ikke har sett ham på noen dager og at de snakker i telefonen hele tiden.

Se video av de to fra Mallorca her:

- 8 år i forskjell er ingenting

At de er 13 år forskjell mellom de to blir dratt frem slik på Facebook:

- Nå blei plutselig 8 år i forskjell ingenting 😅 👌 du e heilt innafor - han slår deg me 5 år, skriver en kvinne.

1,5 millioner TV-seere fulgte finalen i Farmen Kjendis på TV 2, der Einar «Lothepus» Lothe gikk av med seieren.

I gjennomsnitt så 930.000 seere hele Farmen kjendis-sesongen, ifølge NTB. Dette er den mest sette TV 2-serien noensinne.

Petter Pilgaard har delt flere bilder av seg selv sammen med Vendela på Instagram:

Har akkurat hatt @vendelaofficial som drømmegjest hos @mikkep4 på @p4radio 👱🏻‍♀️#drømmedame #vakrerepåinnsiden #farmen #farmenkjendis Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) fredag 13. Jan.. 2017 PST

Flotter meg med disse to herlighetene🥂Mormors største drøm er å bli stylet av @janthomasofficial💇🏼 Legger inn aksjer😬 Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) søndag 19. Feb.. 2017 PST

Viktig å ha god stemning med vår nye vakre storbonde @vendelaofficial 😬Får satse på at det holder seg✌🏻 #farmen #farmenkjendis Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) mandag 09. Jan.. 2017 PST

Dagsfylla🥂 Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) lørdag 11. Feb.. 2017 PST

For noen dager siden la Petter Pilgaard ut denne vidoen av seg selv på Gaustadtoppen:

Klarer jeg, klarer du😀 Helt konge⛷ #godpåske #gaustatoppen Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) fredag 07. April. 2017 PDT

Vendela har også delt flere bilder av seg selv sammen med Petter:

Vi er nominert til Gullruten, så utrolig gøy 😄fantastisk gjeng både foran og bak kameraet 💕 #kjendisfarmen Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) fredag 31. Mars. 2017 PDT

20. Mars lanserer @petterpilgaard "Mann av Petter Pilgaard" i samarbeid med @sandnesgarn! Gleder meg 😄🌸 Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) søndag 19. Mars. 2017 PDT

På Sirkus i Trondheim med @petterpilgaard ☀️😊 Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) lørdag 11. Mars. 2017 PST

Koste meg med disse to i går 💕 Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) søndag 19. Feb.. 2017 PST



Håper alle har en fin søndag 💕 gleder meg til kveldens episode av #kjendisfarmen kl. 20:00, skal dere se på? 🐄 Et innlegg delt av Vendela Kirsebom (@vendelaofficial) søndag 05. Feb.. 2017 PST