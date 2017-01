Petter Pilgaard ble andrekjempe i Farmen: - Nå var det min tur

ANNONSE

Det er klart for ny tvekamp i «Farmen». Onsdag kunne vi se at Jarl Goli ble valgt som førstekjempe, for andre uke på rad.

- Da jeg hørte Ida nevne mitt navn, var det ikke så overraskende. Det som lå i kroppsspråket var ikke til å misforstå. Jeg har meldt meg litt ut. Jeg psyker meg ikke ned, jeg psyker meg opp, sa han i programmet.

- Det var ikke noe å gjøre med det



I første del av søndagens program kunne vi se at Petter Pilgaard ble valgt til andrekjempe. Han var ikke særlig overrasket over valget.

- En eller annen måtte bli valgt, og jeg plukket opp ting Jarl sa underveis. Jeg hadde på følelsen at han ville velge meg, sier han til Nettavisen.

Han tok ikke valget personlig:

- Jeg tror ikke han hadde turt å gå mot Lothe, og han hadde fredet Lavrans og Tore, så da var det bare meg igjen. Og det var ikke noe å gjøre med det, nå var det min tur, sier han.

En hyggelig samtale



Pilgaard forteller at han og Goli hadde en fin prat før de gikk til hver sin kjempehytte.

- Jarl og jeg hadde en hyggelig samtale, hvor han prøvde å bygge meg opp. Han ville ikke ta et feigt valg, så han ville få til kamp mot en verdig motstander. Det var et stort kompliment, sier han.

En natt helt alene i kjempehytta var ikke dumt, mener han.

- Det var litt luksus, med pølser og ekstra mat. Og å være alene i hytta ... jeg visste hva jeg skulle bruke den tiden på, hvis du skjønner hva jeg mener, ler han lurt.

Petter Pilgaard deltar i Farmen kjendis. - Jeg er her for å bli mann, sier han.

Mange seere



«Farmen kjendis» har hatt stor suksess, og TV 2 har allerede bestilt en ny sesong. Pilgaard synes det er stas at så mange følger programmet.

- Det er kjempegøy at vi klarer å engasjere folk! At så mange følger med på en gjeng surrehoder på gården. Vi har tydeligvis truffet en nerve, sier han.

Han tror kjendisene kanskje byr på en annen form for underholdning enn tidligere sesonger av realityserien.

- Jeg har aldri sett «Farmen» før, men jeg tror vi sørger for mye humor. Og jeg tror også en del fordommer blir brutt. Vi får vise andre egenskaper enn folk ser i media. Og det er sunt å få brutt fordommene, sier han.