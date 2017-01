Petter Pilgaard brenner seg kraftig i Farmen

ANNONSE

Livet på gården er ikke bare idyll, og det primitive livet byr på utfordringer.

I mandagens episode av «Farmen kjendis» kan vi se at Petter Pilgaard mister balansen ved ovnen og brenner armen sin kraftig.

Deltakerne reagerer umiddelbart, og de får kjølt ned armen med kaldt vann, men de skjønner likevel at de trenger hjelp utenfra.

De heiser derfor det røde flagget for å tilkalle hjelp.

- Mer redd for å få frostskader



Petter sier at brannskaden ikke gjorde så vondt.

- Jeg ble satt rett under vannpumpen og fikk kaldt vann over hele tiden, så det tror jeg reddet litt. Det var så kaldt vann, så jeg var mer redd for å få frostskader enn for brannskaden, for å være helt ærlig, sier Petter i programmet.

Føler seg som en mann



Snart kommer det hjelp til gården, og Petter får beskjed om å bli med til doktoren i byen. Heldigvis kommer han tilbake igjen.

- Han sa at det er minimum annengrads forbrenning, forteller Petter, og innrømmer at han er litt stolt over hendelsen:

- Det er litt tøft, da. I hvert fall hvis det blir arr, så har jeg komplettert det med å bli mann. Da har jeg satt lokk på den siste spikeren i kisten. Når du kommer fra gården med arr, da er du mann.

Ikke imponert



Leif Einar Lothe har imidlertid ikke mye sympati med Petter:

- Det er ikke noe å kave seg opp over i det hele tatt. Du får skvette noe vann på, så er det godt nok, egentlig. Jeg trodde han hadde kommet lenger i den manneprosedyren sin, men han må nok jobbe en del til, ja. Han syns veldig synd på seg selv, sier han i programmet.

