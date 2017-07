Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom får egen serie på TV 2

Petter + Vendela.

- Petter Pilgaard gjorde uutslettelig inntrykk på meg, sa Vendela Kirsebom til Nettavisen da hun røk ut av Farmen Kjendis i vinter. Ikke overraskende satte det fart på ryktebørsen, og ikke lenge etter opptrådte de i en noe tvetydig reportasje i Se og Hør.

Det som uansett kunne sies å være sikkert på tidspunktet var at de to satte hverandre høyt. Jeg elsker Petter, sa Vendela.

- Morsomt og annerledes

I mai ble det likevel klart at de to var et par, og nå får de en egen dokuserie på 16 episoder som skal sendes på TV 2 Livsstil. Serien har har premiere mandag 21. august.

– Det er morsomt, og samtidig veldig annerledes fra alt annet jeg har gjort før. Jeg er vant til å være foran kamera, men jeg må innrømme det i starten var rart å ha kamera på slep hele tiden, sier Vendela til TV 2.

Eventyrlig tid

Den tidligere supermodellen skal nå viste frem sin første sommer med sin nye kjæreste.

– Det at vi først ble så ekstremt gode venner, og at det så utviklet seg til kjærlighet, kom helt uventet på meg. For min del har det vært en eventyrlig tid siden jeg forlot Storøy gård. Og etterdønningen har vært store både jobbmessig og privat, sier Vendela.

Har akkurat hatt @vendelaofficial som drømmegjest hos @mikkep4 på @p4radio 👱🏻‍♀️#drømmedame #vakrerepåinnsiden #farmen #farmenkjendis Et innlegg delt av Petter Pilgaard (@petterpilgaard) fredag 13. Jan.. 2017 PST





