Petter Stordalen: - Vi skal faen aldri gi oss

Privat har ekteparet Stordalen gått gjennom tøffe tak med hennes to benmargstransplantasjoner.

Forretningskvinnen, legen og miljøaktivisten ble i 2014 diagnostisert med den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerodermi - og fikk tilbakefall.

Om siste behandling har gitt suksess, får de kanskje svar på til sommeren.

- Troen drar halve lasset. Det er som med business, du må ha en fandenivoldsk innstilling til at ja, så skjedde det, men vi skal faen aldri gi oss, sier Petter Stordalen til TV 2.

Livet er uforutsigbart:

- Det gis ingen garantier, ingen vet hvor langt det er, og det vet ei heller Gunhild, sier Stordalen og forteller at kona er ekstremt fokusert på EAT-konferansen i juni, forteller han.

– Jeg synes det har vært en fantastisk reise å følge Gunhild, fordi jeg ser en person som brenner for noe og har ambisjoner. Og som faktisk gjør at «ja, jeg er jævlig syk, men jeg har noe på gjøre, for verden er mye sykere».