Pia Tjelta, her under vårlanseringen til TVNorge. I tillegg til jobben som trebarnsmor, skal Tjelta være med i fire Beck-filmer, en ny sesong av Neste sommer på TVNorge og den danske filmen Drd4. Du kan også se henne i den norske filmen Now It's Dark til høsten. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Pia Tjelta drømmer om ny kjolekolleksjon

Pia Tjelta er en travel dame for tiden.