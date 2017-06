ANNONSE

Vårens mest omtalte kjendispar i Norge er uten tvil reality-stjerne og radiovert Petter Pilgaard (37) og tidligere toppmodell Vendela Kirsebom (50).

Etter at de begge deltok i «Farmen kjendis», begynte ryktene å svirre om at de to hadde varme følelser for hverandre.

Etter å ha omtalt seg som gode venner, bekreftet paret i mai at de hadde blitt kjærester.

Nå kan det bli mer TV-tid på det nyforelskede paret, skriver VG.

De to skal ha sagt ja til å bli fulgt av et TV-team, noe som muligens kan ende opp i en realityserie.

- Det er riktig at et TV-team har fulgt Petter og Vendela, og vi har mange slike pilotprosjekter gående til enhver tid i TV 2. Om dette kommer på TV er fortsatt for tidlig å si noe om, sier Jan Petter Dahl, kommunikasjonssjef i TV 2, til VG.

Avisen erfarer at det er FremantleMedia som skal produsere serien, men selskapet henviser spørsmål om dette til TV 2.