Plutselig sto Hollywood-stjernen i døra og krevde gratis lunsj

Hollywood-stjernen Liam Neeson var denne uken i området rundt Vancouver i Canada for å spille inn Hard Powder, som er en nyversjon av den norske filmen Kraftidioten. Hans Petter Moland, som regisserte Kraftidioten, er også regissør i den amerikanske versjonen av filmen.

Da de ansatte i Big Star Sandwich hørte at Neeson var i området, satte de opp et skilt utenfor med skriften: «Liam Neeson eats here for free» (Liam Neeson spiser her gratis).

På den andre siden av reklameskiltet hadde de skrevet: «Come in and get Taken away by our sandwiches», med en klar hentydning til filmtriologien Taken, der Liam Neeson hadde hovedrollen.

Tirsdag morgen sto plutselig Neeson i butikken. Den nærmere to meter høye Neeson er kjent som en skikkelig tøffing på lerettet. I følge TMZ spurte Neeson med sin mest skremmende filmstemme:

- Hvor er smørbrødet mitt?

Neeson skal ikke hatt tid til å sette seg ned å spise på serveringsstedet, men tok seg tid til et par bilder før han skyndte seg tilbake på filmsettet.