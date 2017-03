Populært blogginnlegg: - Jeg har ikke dårlig samvittighet over at vi har det litt rotete

ANNONSE

Mange drømmer om et stilrent og ryddig hjem. Men med små barn i hus, forblir det ofte med drømmen.

Populært blogginnlegg

I helgen publiserte blogger Renate Andersen et ærlig blogginnlegg om dette på sin blogg Muligens irrelevant.

«Det hender jeg ler høyt for meg selv ved tanken på hva folk ser når de kommer inn i huset vårt og tar inn inntrykkene med friskt blikk,» skriver hun.

Videre viser hun bilder av hvordan en vanlig småbarnsfamilie har det hjemme.

Hundrevis av tilbakemeldinger

Dette er det mange som kjenner seg igjen i. Innlegget har over 10.000 Facebook-likes og er for øyeblikket et av landets mest leste.

- Jeg har fått mange hundre tilbakemeldinger, og de fleste går på at dette er befriende å se. De elsker det og blir glade, sier de. Mange skriver at de kjenner seg igjen i de litt sære løsningene våre - som gardinene som er klippet rett av, eller at de har ledd av årsaken til at laderne våre ligger der de ligger, sier Andersen til Nettavisen.

"Tidligere stod det en kommode her, hvor laderne lå i en liten skuff. Etter at kommoden ble flyttet var det litt vanskelig å endre denne vanen, så nå oppbevarer vi dem på gulvet rett under der skuffen pleide å være," skriver Renate Andersen om laderne på gulvet.

- Noen har skrevet at de først trodde det var enda et sånn «se hvor rotete vi har det»-innlegg, og var glade for å se at ikke rot var hovedpoenget, fortsetter hun.

Hun er ikke vant til den massive oppmerksomheten.

- Jeg har hatt en trofast liten gjeng som pleier å gi meg en like eller kommentar på bloggen, og jeg la det ut i håp om at de ville like det. Jeg har hatt noen svært korte visitter innom topplista før, men jeg klarer aldri å forutse hvilke innlegg som slår an. Dagen før dette innlegget hadde jeg 13 lesere på bloggen, forteller hun.

Renate Andersen har truffet mange med sitt blogginnlegg.

Stilen skaper seg selv

Det finnes mange stilige interiørblogger med minimalistiske barnerom hvor alt matcher og er plettfritt. Andersen kunne gjerne bodd i et slikt hjem også.

- Absolutt! Men noen måtte ha ordna det for meg, ler hun.

Hun påpeker at «stilen» hun viser i innlegget ikke er noe hun etterstreber.

- Den gjør seg selv, kan man si. Melder noen seg frivillig til å dekorere fint og gå rundt i huset mitt og rydde og vaske kontinuerlig så det hadde blitt som i interiørbladene, så hadde ikke jeg takka nei, smiler hun, men legger til at hun ville foretrukket å beholde sin egen smak.

- Men noen kunne hjulpet meg og sagt for eksempel «den var veldig fin, men hva med å velge en kontrastfarge i stedet for en farge som er nesten lik veggen?» sier hun.

"Guttene våre på 7 og 3 år deler soverom og et ganske romslig lekerom. Jeg skulle ønske jeg kunne si at dette bildet er fra et av disse rommene, men ærlighet varer som kjent lengst: Dette er loftstua vår," skriver Renate Andersen.

- Jeg orker bare ikke å holde det sånn til enhver tid

I blogginnlegget kan vi se at barna plasserer rotet sitt helt andre steder enn på lekerommet. Andersen forteller at de ikke er strenge når det gjelder å holde huset ryddig.

- Det er deilig når man akkurat har rydda, da synes jeg det er fint. Jeg orker bare ikke å holde det sånn til enhver tid. Akkurat i dette øyeblikk ligger restene etter gårsdagens butikklek på kjøkkengulvet, og der skal det få lov å ligge så vi kan fortsette leken når minstemann kommer fra barnehagen. Det er min tur til å kutte borrelåsfrukt, sier hun.

Ikke lov med sprettball inne

Mange sier at «vi får vente med å ha fine ting til barna blir store». Kjenner du deg igjen i dette?

- Vi tenker sånn om sofaen. Men jeg har noen få fine pynteting som jeg tar sjansen på å ha fremme. Etter at «ingen sprettball inne»-regelen ble innført, føler jeg at ting står rimelig trygt, sier hun.

Og at de ikke har mange dyre pyntegjenstander, er ikke barnas skyld.

- Barna hindrer meg definitivt i å ha det ryddig, men de skal ikke bære skylda for manglende dekorering. Hovedårsaken til at ikke vi har så mye flotte greier, er at vi prioriterer reising fremfor å kjøpe ting, forteller hun.

Har ikke dårlig samvittighet

Har du noen råd til småbarnsforeldre som har dårlig samvittighet for rotete hus?

- Jeg liker ikke så godt å komme med råd - jeg er tross alt bare en irrelevant blogger fra bygda. Men personlig har jeg ikke dårlig samvittighet over at vi har det litt rotete. Det er så mye annet å ha dårlig samvittighet over i småbarnstiden, så det er greit å eliminere noe, sier hun.