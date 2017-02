ANNONSE

Forrige uke fikk vi det første glimtet av det som (mest sannsynlig) er årets deltakere i en humoristisk teaser fra TV3. Foreløpig holdes deltakerlisten hemmelig.

Onsdag kom en annen nyhet - nemlig at blogger og YouTuber Halvor Hersem (28), best kjent som Kong Halvor, skal være webreporter.

Så nå er det bare for all fansen å benke seg foran TV-skjermen for å se Triana Iglesias som nok en gang skal lose deltakerne helskinnet (nesten) gjennom enda en sesong.

- Jeg blir ikke lei denne jobben, og jeg er veldig takknemlig for den. Det er alltid like gøy, og det har nok mye å si at det er nye deltakere hele tiden. Innsjekkingen er jo det beste jeg vet, for det er alltid god stemning. Alle er glade og har mye energi, også slipper de jo også å sende noen hjem, sier Iglesias til seher.no

