– Min måte å håndtere det på var å stikke hodet i sanden og la være fra å tenke på moren min, fordi hvordan kunne det hjelpe? Det ville bare gjøre meg trist. Det ville ikke få henne tilbake, sier prins Harry, som bare var 12 år gammel da prinsesse Diana døde i 1997. Foto: NTB Scanpix

Prins Harry gjennomgikk "totalt kaos" over Dianas død

Prins Harry forteller at han i flere år forsøkte å ignorere sorgen over morens død, og at han til slutt måtte søke profesjonell hjelp for å takle følelsene.