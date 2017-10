Kronprinsens sønn og hans gravide kone kommer på besøk neste år.

– Endelig kom bekreftelsen: William og Kate planlegger et offisielt besøk til Norge. Det har den siste tiden florert rykter om et forestående besøk i Norge og Sverige for det unge hertugparet – og nå bekrefter altså Kensington Palace dette, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til TV 2.

Den profilerte kongekjenneren forteller også at Prins William og hertuginne Kate var ventet allerede i november i år, men at det nå blir på den andre siden av nyttår. Dette kan skyldes hertuginnens problemer med graviditeten, antar Totland.

Hun er gravid med parets tredje barn.

