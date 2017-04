Prins William sjokkert over selvmordstallene

ANNONSE

Prins Harry avslørte i helgen at han gjennomgikk «totalt kaos» da moren, prinsesse Diana, døde.

De fleste som var gamle nok, husker de to prinsene som gikk sammen med sin far gjennom Londons gater, bak båren av prinsesse Diana. Harry var 12 år den gangen. William tre år eldre. De så begge ned i bakken.

Tok 16 år å søke hjelp

Harry fortalte i helgen at det tok ham 16 år å søke hjelp etter morens død. Først da forsto han at han måtte snakke om det. De siste ni månedene har Harry vært sammen med TV-stjernen Meghan Markle.

De to skal blant annet ha vært i Tromsø sammen.

- Jeg vet for det meste ikke hvordan vi kongelige klarer å bevare forstanden. Jeg har ikke noen hemmeligheter, jeg har sikkert vært veldig nær et totalt sammenbrudd flere ganger, sa han.

Harry og storebror, prins William har bestemt seg for å ta tak i menns mentale helse gjennom sin stiftelse Heads Together. Harry uttalte at storebroren personlig mente at han måtte få hjelp da de ble voksne.

Selvmord blant menn



Nå tar også William bladet fra munnen og snakker om selvmordsraten blant menn.

- Første gangen jeg ble kalt ut som del av East Anglia ambulansetjeneste, var det til en mann som hadde begått selvmord. Jeg ble fortalt at det var fem kjente selvmord eller forsøk på dette i landsdelen hver dag. Jeg ble helt sjokkert, sier prins William i et intervju han har gjort sammen med broren for CALMzine, Campaign Against Living Miserably.

Begge prinsene har erfaring fra militæret, og særlig prins Harry sier at det er en «misforstått følelse av stolthet som har gjort at militære ofte ikke søker hjelp for psykiske problemer».

Skal få snakke om følelser



Prins Harry er klar på at spesielt menn har et behov for å si at «alt er bra», selv når det ikke er det. Og selv om prinsene ikke sier stort om hvordan det var for dem som barn, understreker prins William i intervjuet at han er svært opptatt av at hans egne barn, George og Charlotte, skal få verktøy til å snakke om og takle egne følelser.

- Catherine og jeg er klare på at vi vil at våre barn skal vokse opp og være i stand til å snakke om følelser, sier han.

