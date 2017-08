Produsent Karianne Jæger utfordrer Norge: - Vi er uovervinnelige

Karianne Jæger vil oppdra det norske folk til å gå på teater. Nå utfordrer hun institusjonsteatrene ved å produsere storslåtte musikaler som publikum vil ha.

- Det ligger naturlig for meg å lede en bedrift. Jeg tror at jeg er god på det, sier Karianne Jæger.

Hun og ektemannen Atle Halstensen driver produksjonsselskapet Scenekvelder. Fredag 8. september har de premiere på «Les Miserables» på Folketeateret i Oslo - en av høstens største teaterproduksjoner. Neste år setter de opp «The Phantom of the Opera» for første gang i Norge.

- Det er ambisiøst. Rettighetsinnehaverne i London sa: «Vi kjenner ingen som produserer Les Mis det ene året og Phantom det andre». Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte da de sa det, ler hun.

Har triplet budsjettet

Jæger er ikke redd for å slå på stortromma. Tvert imot mener hun at det beste er å satse skikkelig.

- Jeg har tripla budsjettene siden starten. Og det er helt bevisst. Vi skal lage det store musikalbildet, og det koster veldig mye penger, sier hun.

«Les Miserables» har deres største budsjett noen sinne.

- Vi har egentlig bare snudd skuta fra å spare til å vende oss mot maksimalismen. Der andre teatre bygger ned, så bygger vi opp. Vi slår ut vifta stort og svært på Folketeateret. Og det har vært en bra strategi. For publikum setter pris på det, forteller hun.





- Gud, som vi har gründa

Å satse alt på en gründervirksomhet kan kanskje høres skummelt ut, men for Jæger var det ikke vanskelig å bestemme seg for å kjøpe seg inn i bedriften.

- Jeg skulle gjerne sagt beskjedent «ja», men det var aldri noe annet alternativ. Jeg føler at jeg har lederskapet i meg. Spesielt hvis jeg har veldig flinke folk rundt meg. Da er det lett, selvsagt, smiler hun.

Jæger og Halstensen startet samarbeidet i 2012, og de har utviklet selskapet til den største musikalprodusenten i Norge. Det har betydd mye hard jobbing, og tanken om en 8-16-tilværelse er fjern.

- Det er helt uaktuelt for meg. Det er jo gründervirksomhet vi holder på med. Kanskje har vi kommet over kneika snart, men gud, som vi har gründa de siste årene, utbryter hun, og fortsetter:

- Gründervirksomhet er for spesielt interesserte. Det er egentlig bare å stå på absolutt hele tiden. Jeg har veldig sjeldent fri. Så det er en livsstil. Jeg følger med på mailen absolutt hele tiden, ikke fordi jeg er en kontrollfrik, men fordi jeg må det, det er mitt ansvar.

Les Miserables er en av høstens største teaterforestillinger i Norge.

Sjeldent redd

Hun har lært mye underveis - og læringskurven har vært bratt.

- Det som er fordelen min er at jeg tenker: «Herregud, så skummelt! Herregud, så skummelt ... men jeg gjør det likevel». Jeg kjenner at jeg har et jerntak i ryggen som gjør at jeg tenker: «Dette får jeg til». Og hvis ikke må jeg bare jobbe hardere. Det er en vanvittig motivasjon, sier hun.

Dette gjør at hun svært sjeldent er redd.

- Jeg kan være bekymret innimellom, jeg kan være frustrert og så videre, men det er ikke veldig ofte jeg er redd. Jeg har alltid en plan B og en plan C. Sånn er jeg organisert som menneske, det er min personlighet, sier hun.

Noe av det viktigste hun har lært, er at hun aldri blir utlært.

- Helt siden «Annie» i 2013 har vi har hatt en ganske streng evalueringskultur av oss selv i selskapet. Vi evaluerer hver musikal med alle involverte, for å lære av det vi har gjort. Og det skal vi gjøre absolutt hele tiden, for det har vært veldig nyttig, mener hun.

Dennis Storhøi og Mariann Hole er nesten ugjenkjennelige i rollene i Les Miserables.

Vil aldri legge seg bakpå

Det mest utfordrende for både Jæger og bedriften, er at billettsalget ikke skal gå som de håper.

- Vi vet at det må være så og så mange tusen solgte, og da snakker vi ikke 10.000, før premiere for at vi skal overleve på Folketeateret. Så vi må opp i store forhåndssalgstall, sier hun.

Heldigvis går dette strålende for «Les Miserables». To uker før premiere er de oppe i over 60.000 forhåndssolgte billetter. Men selv om ting går bra, kan hun ikke lene seg tilbake.

- Da blir jeg enda mer på vakt enn når det går dårlig. Én ting kommer vi aldri til å gjøre i Scenekvelder, og det er å legge oss bakpå. Det kommer ikke til å skje, sier hun.

Målet er å skape en interesse for musikaler hos nordmenn.

- Det vi holder på med nå, er egentlig å forsøke å oppdra det norske publikummet til å forstå hva en musikal er. Og jeg tror folk er veldig begeistra for det, sier hun.

Karianne Jæger foran barrikadene i Les Miserables på Folketeateret.

Store drømmer

Etter «Les Miserables» i høst og «The Phantom of the Opera» høsten 2018, er det flere forestillinger Jæger drømmer om å produsere.

- Rent stormannsgalskapteknisk er det «The Lion King», den har jeg veldig lyst til å sette opp. Men i ny drakt, en egenprodusert versjon - altså, med manuset og sangene, men non-replica.

Med non-replica mener hun at de ikke kopierer den originale Broadway-versjonen, men lager sin personlige vri på forestillingen.

- Vi må produsere de kjente titlene sånn at folk kjenner dem igjen, men samtidig i en ny drakt. Vi kommer aldri til å gjøre originalen her, for det kan du se på West End og Broadway. Så vi vil gi et norsk stempel på det. Og det tror jeg publikum setter pris på, sier hun.

En annen forestilling hun drømmer om å sette opp i Norge, er «Matilda», basert på Roald Dahls kjente bok.

- Jeg har sett den fire ganger, tror jeg. Den er for meg et eksempel på at musikalen lever videre. Så den har jeg lyst til å vise det norske publikummet, sier hun.

Men først er det premiere på «Les Miserables». Blir dere ferdige i tide?

- Ja, det føler jeg meg helt trygg på. Jeg har et fantastisk kunstnerisk team på scenen. Det er ingen som jobber hos oss som ikke er flinke og ikke jobber hardt, og da er vi uovervinnelige, avslutter Jæger.