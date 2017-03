Provosert av hundeoppdrett: - Dette er lureri

ANNONSE

(Romerikes Blad): Mer enn 13.000 unike brukere har lest og kommentert Vibeke Martinsens blogg om såkalte doodle-hunder.

En doodle-hund er en blandingshund hvor en røytefri puddel er paret med labrador, golden retriever og schnauzer. Resultatet er blitt hunder kalt labradoodle, goldendoodle eller schnoodle.

Ifølge oppdrettere er doodle-hundene i tillegg til å være allergivennlige, også svært familievennlige.

Vibeke Martinsen (40) som er dyrepasser fra Ullensaker, mener i denne bloggen at en doodlehund er en blandingshund kamuflert som en rasehund med ditto prising.

Innlegget har skapt like mange heiarop som illsinte kommentarer. Innlegget ble publisert første gang for tre år siden, men har de siste dagene rast Norge rundt igjen.

Doodle it?

Er du en av dem som lar seg provosere når butikkene selger ti doruller for 20 kroner og kjører tilbud på 40 doruller for 100 kroner? Jeg ergrer meg grønn av sånt. Ikke over doruller nødvendigvis, men av lureri.

I dag (IGJEN!) leste jeg en finn-annonse på doodler. Hele konseptet får det til å ryke ut av ørene på meg, og jeg har ikke pengene mine på noen av de involverte engang. La meg forklare hvorfor:

For dem som ikke er helt med på hunderaser; en doodle er blanding av puddel og noe annet, i denne annonsen labrador. Her er første sporet på at dette er lureri, det er en blandingshund som er kamuflert som en rasehund. Jeg vet ikke hvor mange jeg har møtt på min vei som tror doodle er en rase. Mer et resultat av slu markedsføring, enn folks kunnskapsløshet. En doodle er en blandingshund. Du kan kalle det bastard eller fortauskjærlighet etter eget ønske, men det er fortsatt en blandingshund.

Personlig har jeg ingenting imot blandingshunder, det er (planlagt) oppdrett av blandingshunder jeg ikke forstår. Mange er av den oppfatning at blandingshunder er friskere enn rasehunder, fordi man da på magisk vis «utjevner» negative sider ved en rases humør eller helse. Det høres jo klokt ut det, men nå har det seg sånn at hvis min mor har verdens søteste nese og min far har et grev, så får ikke jeg nødvendigvis min mors søte eller noe midt på. Jeg kan like fint ende opp med et grev. Blandingsavl betyr altså ikke at man utjevner/utrydder problemene til mor eller far. Hvis mor er bærer av ... tja ... migrene og far har vært sengevæter, kan det lett bety at jeg ligger i senga med vondt i hodet og tisser på meg til stadighet;)

Det er her gode oppdrettere kommer inn. De sitter ikke med en venninne over kjøkkenbordet og tenker at «du, så artig det hadde vært om hundene våre fikk valper sammen, også kan vi dele pengene?» Godkjente rasekull har vært igjennom et nåløye. Du kan si hva du vil om utstillinger, jeg er ikke verdens største fan selv, men at en gal/syk hund kommer seg igjennom den ene utstillinga etter den andre, har jeg vondt for å tro. Med tannsjekker, håndtering, ørten andre hunder og tjukt av folk? Det tilhører nok sjeldenheten å skli gjennom der, hvis hunden din ikke er tam. Alt tilsier at dette er mennesker som trener en del med hundene sine for å få de opp og fram. I tillegg til utstillinger og treninger, er hundene øyelyst, røntgetog sjekket mer enn de fleste tobeinte før de går hen og parrer seg. Hvorfor gjør de dette? Jo, for at DU skal få en god hund. For at de skal kunne fortsette oppdrettet sitt. Fordi de har en dyp og inderlig kjærlighet for sin rase. Den kunnskapen mange oppdrettere sitter på i forhold til helse og genetikk er på grensen til komisk, men jeg elsker det! Man vil ikke parre to bærere av noe, det skulle tatt seg ut. Kjøpsloven er nemlig i aller høyeste grad med på leken. Hvis man et øyeblikk tar innover seg hva dette koster av penger kan man bli ganske svimmel. Alle vet at veterinærer og tannleger konkurrerer om de mest horrible prisene. Utstillinger med reise, pelsklipp, overnattinger, påmeldinger osv. kommer vel sjelden gratis det heller. Valpen du henter deg er med andre ord et resultat av knallhard jobbing og mye penger nedlagt over lang tid. Selvfølgelig må man betale for valpen.

- Hvordan kan dette være mulig?

Jeg skjønner at puddeloppdrettere går av skaftet når doodle-oppdrettere våger å selge sine blandingsvalper dyrere enn den renrasa valpen som ble far/mor til kullet. Noen selger faktisk både renrasa pudler til 8 tusen OG doodler til 15 tusen. Hvorfor? Og hvordan kan dette være mulig?

Doodlene selges dyrt og «med stamtavle». Alt tilsier at dette er en rasehund? Rase-navn, høy pris og stamtavle. Jeg lurer på hva som står i den stamtavla? Mor heter Frida og far heter Frodo? På en rasehund er stamtavlene godkjente og registrerte gjennom lang tid av NKK, og der ligger både slektstreet og helse-info på alle involverte. Dokumentert. Jeg kan godt lage en stamtavle på min pc. Helt selv. For kattungene som venninna mi fikk da stallkatten hadde en frier? Men det spørs vel om folk vil tro på det eller betale i dyre dommer for det. Kan ha noe med markedsføringen min å gjøre ...

Hvordan kan en puddel være glimrende å blande med alt, men ikke god nok alene? Hvis folk vil ha en hund med puddelens humør, dens egenskaper og dens røytefrie pels ... hvorfor da ikke kjøpe seg en puddel? Det ville jo være det logiske valget å ta? Billigste også tydeligvis.

Men lureriet slutter dessverre ikke med det, disse hundene er faktisk «lettstelte, røytefrie, allergivennlige og trenger bare klipp ca. en gang i året». Ok, really??

Hvis man noen gang har snakket med en hundefrisør om doodler, så vet man at mange av disse hundene må skrelles på denne årlige klippen sin. Skrell som i at frisøren bruker det skjæret i maskinen si de ellers vanligvis bruker i ansiktet på pudler. De stakkars hundene har så mange knuter i pelsen som filtrer seg, at hunden har problemer med å bevege seg skikkelig. Knuter som går fra bein til buk gjør ofte det. Nå sier det seg vel egentlig selv; blanding av labradorens røytepels med underull, og puddelens røytefrie ull-pels. Det kan jo virkelig ikke bli «lettstelt»? Doodle-eierne har sjelden hørt om «kladde-perioden» til puddelen før de møter en hundefrisør. Er det rart det går galt? Glemmer de at det er en puddel inni der? «Men puddelpels skarr`em ha?» Resultatet er at man får en «nakenhund» og en skinnfell. For ikke å snakke om en knust eier. Med verdens svarteste samvittighet og en god porsjon fortvilelse over hvordan de skal klare pelsstellet framover. De er nesten like knust som alle de eierne som må omplassere sin lenge ønskede bestevenn, fordi den ikke var riktig så røytefri som lovet. Eller allergivennlig.

Disse oppdretterne fortjener en skikkelig skrape. De legger opp til at hund og eier skal mislykkes, mens de ler hele veien til banken.

For å lure meg skal det heldigvis en hel del mer til enn en kongefamilie og villedende reklame. Det kunne ikke falle meg inn å kjøpe hund av en oppdretter som stolt legger ut at de har hatt 15 kull på 8 uker. Som skriver at en 8 ukers valp kan gå rett fra valpekasse og hunde-mamma, til å stå i bur 8 timer alene mens du er på jobb. Jeg bruker både bur til hund, har hatt unger i lekegrind og drar på jobb, misforstå meg rett;)

Mitt stalltips til de som skal kjøpe seg doodle, eller hva som helst annet viktig for den saks skyld; google først? Ikke bare etter annonser, bilder og priser, men også under omplassering, problemer folk har, snakk med en hundefrisør, sett deg inn i de to rasene. Mannen bak blandingen angrer, og det forstår jeg:

http://www.globalanimal.org/2010/12/02/man-who-created-labradoodles-regrets-the-cross-breed/25768/

Sist men absolutt ikke minst; hvis du vil ha en puddel, så vær tøff nok til å kjøpe hele puddelen da! Og hvis du vil ha labrador, men ikke vil ha røytehund, jah ... da vil du vel egentlig ikke ha labrador da? Både puddel og labrador, schnauzer og golden (osv. i all evighet) er gode nok hunder som de er! Velg en! Makan ...

