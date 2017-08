Raser mot Billabong-reklame: - Er dere klar over hva dere gjør?

«Kan dere i det minste få en av disse kvinnene på et faktisk surfebrett, vær så snill?»

«Fuck dere, Billabong! Seriøst, fuck dere.»

Det skrev kanadiske Karen Knowlton i et innlegg publisert på nettsiden Women 2.0. Knowlton raste over forskjellen i måten Billabong henvendte seg til sine kvinnelige kunder sammenlignet med de mannlige, og la ved et skjermdump av toppbildet på nettsiden.

For mens herreseksjonen på Billabongs nettside promoteres med et bilde av en mann på et surfebrett, er kvinneseksjonen illustrert med et bilde av en kvinne i bikini som ligger på stranda.

«Dere har mest sannsynlig en rekke tøffe kvinnelige surfere som dere kunne fotografert mens de faktisk surfer? Eller kanskje mens de løper rundt på stranda og later som de har det moro? Dere vet, bilder av kvinner som faktiske mennesker som bruker kroppen sin til å oppleve noe, i stedet for en kvinnekropp som kun ses som et objekt som andre kan konsumere og se på,» skriver Knowlton, og fortsetter:

«Kan dere i det minste få en av disse kvinnene på et faktisk surfebrett, vær så snill?»

- Vi suger til oss dritten



Knowlton surfer selv, og synes derfor det er trist at Billabong tilsynelatende går ut fra at kvinner kun besøker sidene deres for å kjøpe fine bikinier, og ikke surfeutstyr.

«Jeg skjønner at sex selger, men bare bli bedre. Vær bedre enn dette, fordi dette suger og for å være helt ærlig så begynner vi å bli lei av det. (...) Vi tar til oss denne dritten, disse bildene forteller oss hvem vi er og hva vi er gode for, og hva kroppene våre er gode for. De av oss som faktisk surfere må hysje på stemmene i våre egne hoder som forteller oss at vi ikke hører til ute i bølgene på samme måter som gutter gjør, at vi ikke har rett til å ta opp plass, til å kjempe for, og potensielt ta, en bølge som gutta også prøver å ta.»

Endret bildet



Innlegget ble skrevet 8. august, og gikk viralt. 21. august skriver Knowlton et nytt innlegg og forteller da at Billabong har endret toppbildet sitt til en dame som faktisk står på et surfebrett.

«Tilbakemeldingene har i all hovedsak gått på at kvinner fortjener bedre, og at det er bra at jeg har sagt ifra. Det var fantastisk å lese gjennom alle kommentarene og se alle som har delt innlegget. I tillegg var det utrolig at Billabong endret bildet sitt,» skriver Knowlton.

Selskapet har fortsatt ikke uttalt seg i saken, skriver The Independent.

ENDRET BILDE: Dette bildet ligger nå på Billabongs hjemmesider som illustrasjon for herre- og dameseksjonene.

