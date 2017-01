Reagerer på at hvit skuespiller portretterer Michael Jackson

Serien Urban Myths har allerede fått kritikk, og det kun etter at folk har sett traileren fra første sesong.

For som Michael Jackson ser vi Joseph Fiennes, og det er hudfargen hans det reageres på.

I episoden med MJ, ses også Elizabeth Taylor og Marlon Brando, som (i en fiktiv historie) kjører ut av New York etter 11. september-angrepet. Og blant annet MJs datter Paris har reagert negativt på at Fiennes er valgt til å portrettere faren.

- Jeg er så fornærmet, noe jeg tror flere er med meg. Det får meg til å ville spy, skriver hun på Twitter.

Hun er ikke alene: Kommentarfeltene er også fulle av folk som synes det er ille at en hvit skuespiller er valgt, og mener det krenker den avdøde artisten.

- Boikott kulturell ufinhet, skriver en, mens andre synes det er forkastelig.

- Forkastelig, kvalmende og umulig å forsvare. En skam.

Serien blir å se i år, og av andre personligheter som får en mer eller mindre fiktiv historie fortalt, er Bob Dylan, Cary Grant og Adolf Hitler.

