Reagerer på barnebikini: - Synes Polarn O. Pyret at ettåringer skal skjule brystene?

ANNONSE

Debatten om hvorvidt barneklær faktisk er tilpasset barn, har pågått lenge. Enten det er pris og barneklær som koster over 5600 kroner.

Eller det er produktomtaler, som av denne kjolen som fikk moren i saken til å rase.

I fjor vakte denne bikinien hos H&M stor oppmerksomhet, fordi kleskjeden selger bikinimodeller til ettåringer.

- Dobbeltkommunikasjon



- Datteren min satt i vogna med smokken sin, og bikinitopp på henne er for meg fjernt og ubegripelig. Meningen er vel at det skal være søtt, men jeg synes ikke det er søtt å kle barna i unødvendige voksenplagg, sa moren.

Den svenske bloggeren Liw Olausson som skriver bloggen Fina Lyan, reagerte også da hun så vårens utvalg hos Polarn O. Pyret. Butikkjeden er spesielt kjent for å skape kvalitetsklær til barn som først og fremst skal være gode å ha på seg.

Og for å ta dette med barn, kjønn og klær på alvor.

Helt siden vi designet vår første stripete genser har vi jobbet etter samme tanke: Barn trenger klær som passer til lek. Klær som lar barn være barn. Skriver kjeden på sin hjemmeside.

Polarn O. Pyret lager klær for barn. Det høres ut som en selvfølge, men å ta utgangspunkt i at gutter og jenter har samme behov når det gjelder passform og funksjon er ganske unikt, skriver de.



Derfor ble den svenske bloggeren Liw Olaussen paff da hun så butikkens små bikiner. Olausson innrømmer i sitt innlegg at hun tidligere har hatt et ublidt møte med en P.O.P-butikk da hun spurte om hvorfor de ikke delte inn i jente- og gutteklær. Hun sier samtidig at det nettopp er derfor at hun reagerer på de små bikiniene.

- Jeg har selvfølgelig sett dette i andre butikker, men her har jeg ferskt i minnet at nettopp denne her butikken så gjerne ville være korrekt i «hen»-spørsmålet og at barnas klær ikke kunne deles inn i avdelinger fordi barnet ikke skal påvirkes og settes i bås i tidlig alder, skriver Olausson.

- Men synes virkelig Polarn O. Pyret at vi skal seksualisere små ettåringer? Dessverre synes ikke alle voksne at det «bare er søtt» Har de bryst som vi må skjule for andre? For det er jo det en bikinitopp gjør. Ta heller badedrakt eller UV-klær, skriver hun.



- For meg er den her butikken akkurat som alle andre, verken bedre eller verre. Jeg synes de driver med dobbeltkommunikasjon, skriver Olausson.

- Alle får et valg

I de butikkene Nettavisen Livsstil var innom i Oslo, hadde de den omtalte bikinien og en variant til i størrelse 98/104, altså fra 2 år og oppover. De hadde også valget at man bare kunne kjøpe bikinibukser.

Polarn O. Pyret har sitt hovedkontor i Sverige. Markedsdirektør Petra Stenecker sier til Nettavisen at de tilbyr bikinier fordi de opplever at det er en etterspørsel etter det.

- Vi har tilbudt bikinier i mange år sammen med badedrakter og badeshorts. For oss handler det absolutt ikke om at barn må skjule selv. Men vi synes det er opp til foreldrene å bestemme hvorvidt barna deres skal ha underdel, overdel, badedrakt eller ingenting i det hele tatt på seg på stranden, sier Stenecker.

Stenecker sier at det handler om «å være inkluderende og tilby en bredde» i kolleksjonen.

- Vi vet at små barn ofte vil kle seg som sine foreldre eller større søsken, og vi opplever en tydelig etterspørsel etter bikinier i alle aldre, sier hun.