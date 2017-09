Reagerer på H&M-modeller: - De er ikke det minste «plus size»

Men H&M svarer at modellene er innenfor størrelsessortimentet for plus-konseptet, altså størrelse 44-58.

«Tross mye kritikk ser det ikke ut til å bli noen endring i måten H&M ser på kvinnekroppen.»

Det skriver svenske Annonsrådet, en gruppe som jobber for å synliggjøre sexistisk annonsering og innhold i sosiale medier, i et Facebook-innlegg. Annonsrådets grunder, Amanda Oxell, går hardt ut mot H&Ms bruk av enkelte av «plus size»-modellene på kjedens hjemmeside.

- Modellene på bildet er ikke det minste plus size. Å kategorisere disse modellene på en egen skala utenfor hva som er «normalt», bidrar til et enormt press på kvinners kropper, skriver Oxell.

Vedlagt har Oxell valgt ut fire bilder fra kolleksjonen «H&M+» som hun mener ikke kvalifiserer til å være såkalte «plus size»-modeller.

«Fat shaming»



Hvilken størrelse som defineres som «plus size» variere fra land til land, og butikk til butikk. H&Ms plus-kolleksjon tilbyr klær i størrelsen 44-58.

I et intervju med Expressen beskylder Oxell H&M for å bidra til «fat shaming» og negative kroppsideal.

- H&M synes helt klart at overvektige er for stygge, og bruker i stedet normalvektige modeller, sier Oxell, og fortsetter:

- Jeg tror dette påvirker kvinner utrolig negativt. Det bidrar til at jenter har det verre. Og dette kommer fra et selskap som gang på gang sier de står for girl power, og som prøver å lage kampanjer som støtter kvinner, sier Oxell.

Oxell er langt fra den første som reagerer på «plus size»-modellene sin størrelse. Den australske modellen Stefania Ferrario ønsker å fjerne hele konseptet fordi hun mener det skaper et skille blant kvinner.

Størrelse 44-58



Joanna Morell, kommunikasjonssjef i H&M Norge og Island, sier til Nettavisen at alle modellene som viser plus-sortimentet på nettsidene, følger det aktuelle størrelsessortimentet, altså er de størrelse 44-58.

- Vi har ved flere tilfeller benyttet oss av den velkjente modellen Ashley Graham i våre kampanjer, og kommer til å fortsette å jobbe for å bruke en miks av ulike modeller som kan inspirere våre kunder. Valget av modeller er noe vi kontinuerlig diskuterer og vi utelukker ikke at vi i fremtiden kan forandre våre modellvalg, sier Morell.

Morell forteller videre at H&M har et dedikert team av designere og innkjøpere som daglig jobber med å løfte frem plus-kolleksjonen.

- Hvorfor finnes det ikke «plus size»-avdeling for menn?

- Å legge til H&M plus-konseptet på herresiden kan komme til å skje i fremtiden da vi hele tiden revurderer vårt kundetilbud, sier Morell.

Johanna Dahl, kommunikasjonssjef i H&M Sverige, understreker også overfor Expressen at alle modellene de bruker på hjemmesiden befinner seg innenfor størrelsene for konseptet, altså 44-58.

Har du sett denne populære videoen?