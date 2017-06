Reagerer på jenter i tettsittende drakter på Nor-Shipping: - De gikk fram og tilbake og vrikket på rompa

ANNONSE

To år etter Nor-Shipping fikk kraftig kritikk for å bruke nakne damer i et reklamestunt, får shippingmessen ny kritikk - denne gang fra Chul Christian Aamodt, administrerende direktør i enerWE AS.

Aamodt var til stede på messen på Lillestrøm i forrige uke, og reagerer kraftig på det nederlandske selskapets ROG Ship Repairs markedsføringsstrategi.

«Mens vi gjorde videointervjuer, så passerte to unge jenter i tettsittende hvite drakter. De gikk frem og tilbake og vrikket på rompa som hadde påskrevet en internettadresse,» skriver Aamodt i et innlegg på enerWEs hjemmesider.



- Skremmer bort dyktige kvinner



Aamodt kritiserer selskapet for å bygge negativt omdømme for shippingindustrien ved å leie inn unge jenter i tettsittende drakter til sin stand på Nor-Shipping-messa. I tillegg tror han det skremmer bort dyktige kvinner fra å søke seg til bransjen.

- Jeg har jobbet i oljebransen siden 2000-tallet, og den er ganske overlappende med shippingbransjen, så jeg vet hvor vanlig slike markedsføringsstunt er. Vi har blitt vant til det, at man bruker kvinnekroppen for å markedsføre noe helt annet, sier Aamodt til Nettavisen, og fortsetter:

- Jeg tenkte meg om i noen dager etter messen før jeg skrev innlegget, for jeg tråkker jo en del menn på tærne her. Til slutt bestemte jeg meg for å skrive det, for nå er det på tide at vi sier fra om at dette absolutt ikke er greit.

I TRANGE drakter og med internettadressen trykket på rumpa, gikk to damer frem og tilbake og reklamerte for ROG Ship Repair.

Bord, stoler og fine damer



Selv har han tidligere jobbet som salgs- og markedsføringsdirektør i oljebransjen, hvor han ved flere anledninger fikk tilbud om «å leie inn blonde jenter som kunne fronte våre produkter og tjenester». Det var aldri aktuelt, sier Aamodt.

Men ROG Ship Repair er langt fra de eneste som benytter seg av flotte damer i sin markedsføring, forteller Aamodt.

- Nå er det ikke slik på Nor-Shipping, men på enkelte messer er det veldig lett å leie inn damer til sin stand. Du krysser bare av på et skjema over hva du vil leie inn, akkurat som du gjør med bord og stoler.

At man i 2017 fortsatt kan krysse av for «et bord, tre stoler og to fine damer», er noe Aamodt synes bør høre fortiden til.

- Shippingbransjen har en stor overvekt av menn, men det finnes også mange kvinnelige ledere og ansatte. Flere av de har gitt meg tilbakemeldinger på at de setter pris på innlegget mitt, og takker meg for at jeg, som mann, tar dette opp. Selv frykter de å bli stemplet som rødstrømper om de skulle sagt det samme, sier Aamodt.

- Det fungerer, derfor gjør vi det



Dagbladet omtalte saken søndag, og har vært i kontakt med en representant fra ROG Ship Repair, som kommenterer saken slik:

- Vi har ingen formening om dette. Vi har holdt på med denne formen for markedsføring i to år, uten å få negative tilbakemeldinger. Det fungerer, derfor gjør vi det.

Aamodt beskriver tilbakemeldingen fra ROG Ship Repair som uprofesjonell.

- Men jeg tror dem på at dette fungerer, det gjør det nok helt sikkert. Men man skal ikke bruke alle slags virkemidler bare fordi de fungerer. Jeg mener at denne typen markedsføring sier mye om ROG Ship Repairs kvinnesyn, sier Aamodt.

Nettavisen har tatt kontakt med ROG Ship Repair, men de har så langt ikke besvart våre henvendelser.

DIREKTØR I NOR-SHIPPING: Birgit Liodden.

- Jobber for å løfte kvinner



Direktør i Nor-Shipping, Birgit Liodden, roser Aamodt for å ha skrevet innlegget.

- Jeg synes det er bra at han tok opp temaet! Jeg jobber mye for å løfte kvinner i bransjen, så det er kjempeviktig at mennene også engasjerer seg, sier Liodden til Nettavisen.

Hun forteller at de, siden kritikken for naken-reklame i 2015, har gått flere rundt for å rydde opp i markedsføringen under Nor-Shipping-messen. Blant annet har de presisert at alle må følge norsk markedsføringslov og lagt ned forbud mot alle former for «nakenreklame».

I tillegg har Nor-Shipping styrket samarbeidet med Vista, organisasjonen for kvinnelige ledere i bransjen, og delte i år ut pris for årets kvinnelige shippingleder.

- Vi har ingen problemer med norske utstillere. I 2015 var det danske utstillere det var snakk om, nå er de nederlandske. Uansett hvilken påkledning vi krever, så er det alltid noen som finner en måte utenom regelverket. Men det er viktig å få med seg at norske selskap ikke har noen problemer med å forstå hva som er akseptabel markedsføring og ikke, understreker Liodden.

- På hvilken måte tror du kvinner slike reklamestunt vil påvirke andre kvinner i bransjen?

- Jeg vet ikke hvor mye det påvirker kvinnene som allerede er i bransjen, men det opprettholder et uheldig inntrykk av næringen. Kanskje kan det også bremse unge kvinner som vurderer en karriere i shippingbransjen for å søke seg dit.

