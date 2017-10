Rema 1000 truer med bøter for prøvesmaking

Blir du tatt på fersken av spanerne, så kan de kreve 20 kroner.

Det finnes ingenting som en gratis godbit. I smågodthyllene på Rema 1000-butikker i Oslo-området er det veldig tydelig.

«Smaksprøver ikke tillatt. Ved overtredelse belastes kunde 20 kroner», står det på store klistremerker kjeden har satt på smågodthyllene, skriver

– Da mange av våre butikker har hatt store utfordringer med tyveri og svinn, ba vi vekterselskapet om råd. Et av tiltakene de anbefalte var et slikt klistermerke, og vi har erfart at det har hatt stor preventiv effekt på antall tyverier i våre butikker. Det er bra for våre kjøpmenn, og det er bra for våre kunder, uttaler kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 til Dinside.

Det er vaktselskapet Vectrocon som har satt opp advarslene, på oppdrag fra flere Rema 1000-butikker i og rundt Oslo.

Advarslene har vært klistret på smågodthyllene i flere år allerede.

- Folk prøvesmaker og tar seg til rette. Ikke bare at de smaker før de kjøper, men de tar en håndfull som de spiser mens de går rundt i butikken, forteller daglig leder Kent Korsell i Vectrocon til Dinside.

