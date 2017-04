Rev huset uten tillatelse: Varsler kjempegebyr til Tone Damli

ANNONSE

Bærum kommune vil gi artist Tone Damli (29) og samboeren Markus Foss (32) et gebyr på opp til 400.000 kroner, etter at de i januar rev huset sitt - Villa Solum - på Blommenholm i Bærum uten tillatelse.

Det er lokalavisen Budstikka som melder at kommunen vil gi 200.000 i gebyr for rivingen og 200.000 ekstra fordi de mener avfallet kan ha vært til skade for miljøet.

«Det er på det rene at bygningens areal på 264,9 m2 BRA har gitt en betydelig avfallsmengde. Bygningen var fra 1924, altså fra en tid hvor det gjaldt andre og mindre strenge krav til miljøvennlige byggematerialer enn i dag. Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet. I og med at avfallet fra rivingen er på avveie, er faren for alvorlig skade uopprettelig», skriver saksbehandler Marit Bakkerud i et brev til Kopperud Bygg Invest AS, som står ansvarlig for rivingen.

Lykkerus i nytt hus! 🏡👪💖 Her skal vi kose oss @makkan_foss Et innlegg delt av Tone Damli Aaberge (@toneda) fredag 03. Juli. 2015 PDT





- Åpenbart at de kjente til at det var ulovlig

Kommunen legger til grunn at paret rev bygningen, vel vitende om at det ikke var søkt om tillatelse.

«Det er åpenbart at de kjente til at det var ulovlig å rive bygningen», skriver saksbehandleren.

«Under kartleggingen av bygningens tilstand, ble det avdekket at hovedkonstruksjoner var i svært dårlig forfatning. Sikkerhetsmessige årsaker var derved medvirkende til behov for riving», skriver Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS, i svaret til kommunen.

Det understrekes også at alle bestemmelser ble ivaretatt under rivingen. Derfor mener firmaet at det ikke er grunnlag for å ilegge et gebyr.

JEVNET MED JORDEN: Villa Solum fra 1924 på Blommenholm ble revet i januar. Foto: Scanpix





Ga 9,4 millioner

Damli og Foss kjøpte «Villa Solum» for 9,4 millioner kroner i 2015.

Den gang anbefalte kommunens kulturvernansvarlige å ikke rive bygningen, da den er kulturhistorisk interessant, skriver Budstikka.

Villaens forfatning har derimot gjort at paret ikke har bodd i huset siden de kjøpte det, og har i mellomtiden blant annet bodd hos familiemedllemmer.

Dårlig stand

Damli selv har delt fremdriftsplaner på sin blogg. De har vært innom totaloppussing til totalrivning, for å oppføre et nytt herskapshus.

- Og så var dagen her, vi har fått nøklane til huset vi har kjøpt på Blommenholm. Huset er veldig gammalt, så vi har ein stor jobb framfor oss, men ein jobb vi gledar oss enormt til. Her skal vi få det så utruleg hyggelig. Det kjekke med å pusse opp eit så gammalt og slitent hus er at ein får det akkurat slik ein vil!», skrev Tone på bloggen sin etter at huset var deres.

Kort tid etter ble det meldt at huset måtte rives fordi det er i så dårlig stand.

Damli og Foss har vært et par siden 2013. To år etter ble paret foreldre til datteren Billie.