Richard Storken: Hvem hadde trodd at pygméugler var så kule?

Richard Storken.

Belgia / Luxembourg / Norge / Tyskland, 2017.

Regi: Toby Genkel, co-regi Reza Memari.

Med: Haddy Njie, Bjarte Hjelmeland, Jonas Oftebro, Nils Ole Oftebro, Anette Hoff, Jakob Oftebro og Oskar Fjeldstad-Bergheim.

Aldersgrense: 6 år.

Det er ikke ofte det kommer norske animasjonsfilmer, og særlig ikke filmer som er solgt til over 150 land allerede før premieren. Men her kommer altså «Richard Storken».

Den (i hvert fall delvis) norske filmen handler om spurven Richard som vokser opp hos en storkefamilie i den tro at han også er en stork. Om høsten gjør de andre storkene seg klare for å reise til Afrika - men Richard får ikke bli med.

Det finner han seg ikke i. Sammen med den forvokste pygméugla Olga (som garantert vil få opp interessen for pygméugler), hennes fantasivenn Oleg og undulaten Kiki legger han ut på en farefull ferd.

Vel, så fryktelig farefull blir den heldigvis ikke. Filmen er absolutt spennende og underholdende, men den blir ikke for skummel. Det gjør at du kan ta med både småsøsken og storesøsken på kino, og alle vil kunne kose seg.

Filmen er full av fiffige detaljer og massevis av humor. Tøys med sosiale medier går kanskje over hodet på minstemann - og personlig syns jeg de netthekta duene ble litt for teite, men mange vil sikkert le godt av dem. Ugler som kaster opp pellets og håpløst irriterende måker er midt i blinken for de små, og referanser til norske filmklassikere og mafiafilmer treffer de voksne.

Her er det altså mye moro for både små og store. Manuset er gjennomarbeidet, med gode replikker og artige påfunn.

Men underdog-historier må også inneholde sårhet, og det gjør selvsagt «Richard Storken». Alle de tre fuglene i reisefølget har en tung last å bære på. Målet med reisen blir dermed ikke bare å finne storkefamilien, men også å erkjenne sine problemer og prøve å løse dem. Dette gjøres på en fin og gjenkjennelig måte, som gjør at publikum lett lever seg inn i figurenes utfordringer.

Oskar Fjeldstad-Bergheim gjør en glimrende innsats som lille Richard. Bjarte Hjelmeland er herlig som den diskoelskende undulaten Kiki, og Haddy N’jie briljerer i rollen som pygméugla Olga. Familien Hoff Oftebro, representert av Jonas, Nils Ole og Anette, fungerer godt som storkefamilien.

Animasjonen er imponerende, med troverdige hovedpersoner og hakket mer karikerte bifigurer - dette gir rom for mye humor, spesielt når de leker seg med stereotypiske karakterer. Vi får se både mørke skoger, travle storbyer og vindfulle hav, og alt er gjort med en fin blanding av realisme og lekenhet.

Alt i alt er «Richard Storken» en nydelig familiefilm du trygt kan ta med barna på. Det er kjærlighet, humor og spenning, og kanskje «mister» du noen ekstra smuler på bakken neste gang du spiser kjeks.